【育兒心得】勤力爸媽逼子女贏在起跑綫 孩子喪失了思考和選擇的權利

▲ 把學習的主導權交回孩子手中。

朋友得知我臨盆在即，特意送我幾本書，其中一本叫《懶爸媽，好孩子》（黃曉紅著）。

「做父母都可以偷懶咩？」看到書名，我問她。「你遲下就會明㗎喇！」她留下一抹意味深長的笑容。

為甚麼說「遲下就明」？因為我的孩子還未上小學，她認為我尚在蜜月期，不懂得跟孩子功課和默書搏鬥是何等滋味。

事實上，我這位朋友當年為了一對子女放棄如日中天的事業，甘心做「跟得媽咪」，類似書中描述的勤爸媽。

勤爸媽有個優點，就是會把孩子的課業、膳食、活動安排得妥妥當當，希望子女不會浪費光陰、行差踏錯。

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然而，這些優點也是他們的缺點。因為事事為孩子辦妥、安排妥，孩子喪失了思考和選擇的權利，也喪失了經歷失敗的權利；而失去了這一切的孩子，因自覺意見不受重視、不被信任，感覺失去了自由，逐漸跟爸媽漸行漸遠。這也是作為少年及兒童輔導專家的作者，會接觸到他們的原因。

明明為了孩子而放下事業、放下自我，天天廢寢忘餐、聲嘶力竭教導他們，偏偏落得滿腔惆悵，何苦呢？

與其這樣，不如做個「懶爸媽」。這本秘笈其實歸納起來只有一招，就是不要為孩子做太多︰別讓他們飯來張口，放心由得他們自理，儘管他們要比你花多10倍時間；不要管太多，即使考試默書不如家長預期，容許他們失敗，從錯誤中學習，而非為了追求完美高分弄得大家精神緊張、坐立不安。

把學習的主導權交回孩子手中，「懶懶地」做個旁觀者、支持者、輔導者，默默誘導他們，陪他們經歷高低起跌，比起長時間捧起他們，甚至逼他們贏在起跑綫的勤力爸媽，懶爸媽的收穫，或許會喜出望外。

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全文刊於《晴報》，原題為不如做個「懶爸媽」