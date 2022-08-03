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【兒童按摩】ADHD兒童服藥影響胃口情緒　中醫教4個穴位按摩紓緩症狀

兒童健康 12:29 2022/08/03

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中醫教4個穴位按摩紓緩ADHD症狀。

患有專注力不足／過度活躍症（ADHD）是一個發展性疾病，主要病徵是活動量過多、注意力渙散、自制能力弱及性格衝動，而孩子上學時也會影響他們的課堂表現，因此患者會服食藥物控制情況。註冊中醫馬琦傑指出，中醫亦有針對ADHD的中藥食療，也可以為兒童按摩紓緩症狀。

馬醫師在其facebook專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」撰文，他指出，被診斷為ADHD的兒童每日服食多種西藥，不少小朋友有胃口變差、嘔吐、情緒低落等問題。

而從中醫角度，ADHD屬中醫所謂的臟腑功能失調的情況，簡單分為3個證型，包括腎陰不足、肝陽偏旺；心脾兩虧、氣血不足；濕熱內溫，痰火擾心。配合內服中藥，對證下藥，從調理五臟入手，從而達至陰陽平衡及安神強心的效果。

最新影片：

此外，兒童按摩也可以紓緩症狀，馬醫師建議家長可替孩子按摩4個穴位，包括「天門」、「二人上馬」、「陽池」及「百會」，除了用手，也可用砭石儀/片進行，點擊睇按揉方法：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

若孩子情況嚴重，需盡快帶他們去可靠中醫面診。馬醫師亦認為，要治療ADHD，3成靠藥物治療，7成靠家人的愛，畢竟這個病是需要時間作長期抗爭治療。

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責任編輯︰林愛娜

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