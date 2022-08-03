【罪成候判】涉串謀假扮掃蕩非法賭場　3警員妨礙司法公正罪成1警員脫罪

▲ 被告趙廣林（右）、張子健（左）。（資料圖片）

4名荃灣反黑組男警涉於2018年，在警方掃蕩非法賭場前串謀社團人士造假，安排假賭客及藏起賭具，結果遭潛伏賭檔的臥底探員揭破。4名涉案男警早前否認串謀妨礙司法公正罪，其中3人今（3日）於區域法院被裁定罪成，其餘1名29歲男警則罪脫。

涉案4名被告趙廣林（55歲）、賴福康（49歲）、傅裕文（37歲）及張子健（29歲）否認1項串謀妨礙司法公正罪。時任賭場負責人，同案被告陳少寶（40歲）於2021年已承認控罪，被判囚8個月。

控方指，臥底警員於2016年起滲入一社團，至2018年被派到荃灣德豐工業中心的非法賭場工作，賭場內有3部釣魚機，陳少寶為賭場負責人。

2018年6月，臥底按「阿頂」王偉軍指示，運走2部釣魚機、現金入錢機及多部閉路電視鏡頭等到荃灣金星遊戲機中心。王稱已與警方安排6月22日到賭場掃盪，將安排陳及4名假賭客被捕，並留下1部釣魚機和3,000元現金，並要求臥底於在各人獲釋後，付陳5,000元及假賭客各1,500元。

臥底在掃盪前2天到荃灣警署與4名被告會面，其中次被告賴福康自稱「反黑南哥」，指示臥底佈置賭場及為賭場前門閉路電視系統加裝硬碟，又對假賭客有所要求，表明「唔要南亞裔，唔要唔夠秤，唔要通緝」。惟掃賭行動最終取消，4名被告在同月27日被捕。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣