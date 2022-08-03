【家教問題】男童伸手攔截推跌迴轉壽司　家長懶理店員多次提醒繼續傾偈

▲ 台灣有名男童伸手攔截迴轉壽司，同行家長沒有理會。

家長需要時刻看管好孩子，台灣日前有食客到迴轉壽司店用餐，驚見對面的男童竟伸手入迴轉運輸帶，攔截並推跌了壽司，惟壽司未有被男孩或其家長拿起，而是繼續在迴轉運輸帶，萬一其他食客拿起進食，有欠衛生，而更讓目擊者感氣憤的是家長明知也懶理。

有台灣女網民於星期日（7月31日）在facebook群組「爆料公社(官方粉專專屬)」發帖，帖文附有一段長13秒的影片，場景在一間連鎖迴轉壽司店。眾所周知，去迴轉壽司店的規矩是舉手不回，想吃哪一碟，等到它到面前就拿起整碟，不能再放回運輸帶，這是基於衛生及禮儀。

最新影片：

男童伸手攔截迴轉壽司

影片中，一名目測大約4、5歲的男童，似是站起或跪在椅子上，在迴轉運輸帶前看著一碟碟壽司經過，他的小手伸進去攔截了其中一碟壽司，壽司上的魚肉片被推到翻起，從壽司飯上掉下來，小男孩未有拿起該碟，任由那碟壽司在運輸帶上。目擊者有感：

雖然是吃握壽司⋯⋯但是你家孩子握過的壽司我真的不敢吃⋯⋯

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家長懶理店員提醒

目擊者當下有馬上告知壽司店員有關男孩的舉動，店員有耐心過去多次提醒，男孩身邊有疑似其媽媽的女士，不過該家長懶理店員勸告，持續放任小孩有這樣的行為出現，並陸續有好幾盤壽司被「擊落」，目擊者亦擔心男孩小手有機會隨時被夾到。

網民有感因為家長懶理，而男孩的行為持續，才決定用手機錄影拍攝「罪行」，而她在場曾經有很大聲地說：「欸！那個弟弟把壽司用掉！」，但是家長們依然聊天不阻止。

網民斥責父母家教問題

有關帖文引起網民熱議，大罵同行家長沒有好好看管男孩，小孩很沒家教是家長責任。「有甚麼樣的家長就會教出甚麼樣的小孩」、「父母家教的問題」，有其他家長級網民分享一家人去食壽司，不會讓小孩坐內側，要食甚麼都是由家長取下。

另有網民直言去吃迴轉壽司，都會用平板電腦落單即叫即整壽司，就是擔心在迴轉運輸帶上的壽司放太久，或有類似的情況有欠衛生。

更多網民意見及分享

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責任編輯︰王明芳