【MIRROR演唱會】阿Mo粉絲摺紙鶴集氣送祝福　李啟言父母首開腔以示謝意

▲ 阿Mo 一定要平安！

MIRROR紅館演唱會上周四（7月28日）第4場發生嚴重事故，懸掛半空的一部大型螢幕墮落壓傷2名舞蹈員。其中李啟言（阿Mo）仍留醫，接受兩次手術後暫時情況危殆。

父母再抵醫院探愛子

阿Mo父母今早約10時到達醫院，父親對記者提問不發言只點頭以示謝意。

直至今午約12時，Mo父母在醫院探望阿兒子過後，離開時雙手合十向在場傳媒表示：「辛苦晒！」成二人連日來首個回應。據知今日其父母已見醫生，講解Mo健康進展。

據知，阿Mo現時仍然昏迷及要插喉，而頸椎傷勢已基本穩定，未來數日會視乎情況決定治療方案，醫療團隊不排除需再為阿Mo做手術。

阿Mo在加拿大多倫多的父親李盛林牧師及其母親，安排於上周六（7月30日）返香港探望兒子，周日（7月31日）由多倫多趕抵香港，並獲恩恤探訪安排，連日來多番探望愛子。

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粉絲發摺紙鶴行動送祝福

阿Mo的情況引起各界關注，全城集氣為阿Mo打氣，希望他早日康復，而阿Mo的粉絲早前發起摺紙鶴行動，同時製大型心意卡為阿Mo送祝福。

他們並在社交平台留言：「早日康復，等你歸隊！He is Mo We are Lala We are Molala」。

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