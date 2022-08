【MIRROR演唱會】阿Mo粉絲摺紙鶴集氣送祝福　李啟言父母首開腔以示謝意

▲ 阿Mo 一定要平安!

MIRROR紅館演唱會上周四(7月28日)第4場發生嚴重事故,懸掛半空的一部大型螢幕墮落壓傷2名舞蹈員。其中李啟言(阿Mo)仍留醫,接受兩次手術後暫時情況危殆。

父母再抵醫院探愛子

阿Mo父母今早約10時到達醫院,父親對記者提問不發言只點頭以示謝意。

直至今午約12時,Mo父母在醫院探望阿兒子過後,離開時雙手合十向在場傳媒表示:「辛苦晒!」成二人連日來首個回應。據知今日其父母已見醫生,講解Mo健康進展。

據知,阿Mo現時仍然昏迷及要插喉,而頸椎傷勢已基本穩定,未來數日會視乎情況決定治療方案,醫療團隊不排除需再為阿Mo做手術。

阿Mo在加拿大多倫多的父親李盛林牧師及其母親,安排於上周六(7月30日)返香港探望兒子,周日(7月31日)由多倫多趕抵香港,並獲恩恤探訪安排,連日來多番探望愛子。

粉絲發摺紙鶴行動送祝福

阿Mo的情況引起各界關注,全城集氣為阿Mo打氣,希望他早日康復,而阿Mo的粉絲早前發起摺紙鶴行動,同時製大型心意卡為阿Mo送祝福。

他們並在社交平台留言:「早日康復,等你歸隊!He is Mo We are Lala We are Molala」。

