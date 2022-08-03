【把愛捐出】Lucas15歲生日不要禮物籲捐錢行善　張柏芝感動：封兒子做偶像

▲ 15歲的Lucas，一頭卷髮，眉清目秀，有晒爸爸媽媽優良嘅DNA。

「一路沿着車程在想，15年前的今天，你還在我的肚子裏準備出來！」昨天(8月2日)是張柏芝大仔謝振軒(Lucas)的15歲生日，柏芝感性地在社交網站分享兒子的點滴，並透露Lucas生日最想收的是「腳底按摩」，並著叔叔阿姨不要贈送生日禮物，將買禮物的錢捐助有需要的人，此舉令柏芝大為感動「Ah...我個仔直頭係我偶像！」

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不經不覺，柏芝與謝霆鋒所生的長子Lucas 15歲了，柏芝昨天鮮有地在ig公開Lucas的新相，一頭啡色曲髮的Lucas，已經高過媽咪，並穿上柏芝為他準備的LV牛仔褸，高大帥氣！

我幫佢襯咗件衫，呢件衫我未着過，我買咗好耐，呢件衫係LV牛仔褸，超靚，全紅，手袖有拉鏈，呢件應該大家比較少見，全紅色，我諗住幫佢着呢件，因為我媽咪逢我哋生日或大節日都要我哋着紅色，因為紅色代表好開心、好喜慶，同埋好好運，哈哈！所以唔知點解我都好鍾意。

雖然是Lucas生日，但整天的行程及生日飯，Lucas都交給媽咪，柏芝帶他們去了一個從未去過的餐廳吃burger 吃spaghetti，在兒子心目中，柏芝有著崇高地位，「媽咪要喺電梯影相，兩個仔企到直晒，足以證明喺屋企媽咪嘅地位係幾高。」

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一直以來，柏芝也是身兼父職，看到兒子長大了，而且很懂事，把愛捐出，她感動得大叫，

好多朋友都話送禮物俾佢，and than你有啲禮物，你揀啦，佢話『我唔要喇！媽咪，我唔使喇！我有喇！不如你同佢講，可唔可以捐咗去幫助有需要嘅人！』Ah...我個仔直頭係我偶像。

柏芝指Lucas只想收到「腳底按摩」，所以她趁兒子睡覺時，一路替他按按按，按到兒子睡醒仍繼續按，Lucas看到媽媽時，第一句就說：「媽咪我好愛你！」第二句就說：「你知唔知我真係好鍾意腳底接摩？」

呢句我好感動，因為當你知道你好在乎嘅人，你俾到佢，你好有滿足感！

柏芝鮮有地分享兒子的相片，她希望18歲的Lucas，更成熟的時候，回頭看媽咪的影片時，知道當年他生日，媽咪的感受是很暖很窩心，happy birthday。

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責任編輯︰王明芳