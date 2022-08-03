【Hermès手袋】Hermès二手袋價下跌　闊太賣過百萬Hermès手袋套現

▲ 名牌手袋Hermès於二手市場價格有下跌情況。

名牌手袋向來是女士們的投資之一，Hermès（愛馬仕）更是不二之選，在二手市場的價值絕對是逆市上升。上年霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮（28cm）Kelly手袋成交高價達400萬港元，超逾拍前低估價兩倍，創下新紀錄。不過，近日卻傳出Hermès手袋於二手市場出現貶值的消息！

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綜合內地傳媒報道，今年上半年，由於受到疫情影響，內地很多地方的經濟增長放慢速度，令人們傾向儲蓄而非消費，消費意慾大跌，令到大家對非必需品的需求減少。還有二手奢侈品的賣家表示今年有不少闊太及富二代，因家中生意差，資金緊張，所以拿出價值百萬的手袋套現。

二手奢侈品的賣家指，曾有闊太一次過賣走10多個Hermès手袋，還有人因財困拿手上的豪錶寄售，由於投資名牌手袋的熱潮已逝，加上賣袋情況加劇，買二手袋的買家亦愈來愈少，所以內地不少二手奢侈品店舖亦因疫情倒閉。

▲ 關之林入手多個Hermès手袋，圖中為Hermès Himalaya Brikin 30 bag。（圖片來源：關之琳 IG）

Hermès喜馬拉雅手袋曾一度爆紅，在內地炒價高達至150萬人民幣，去年在國際拍賣行佳士得（Christie’s）中，Hermès手袋更創下新拍賣紀錄，霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮（28cm）Kelly手袋成交價為515,464美元（大約400萬港元），超逾拍前低估價兩倍。

不過，二手奢侈品的賣家指，今年一共收到6個喜馬拉雅手袋，當中只有2個以9折成功賣出。相反，今年不少女士「理性買袋」，偏向購買Chanel、LV、GUCCI的名牌袋，認為這些牌子在二手市場的需求會更大，情況令人大跌眼鏡。

Hermès 喜馬拉雅手袋極度罕有，簡直是手袋收藏家夢寐以求的「珍寶」，手袋以尼羅鱷魚皮製造，其「喜馬拉雅」是形容其漸變色調，手袋的顏色由岩石灰色漸變成珍珠白色，如同喜馬拉雅山雄偉的雪峰。鱷魚皮的染色工序時長，顏色越淺，難度越高，製作耗時。想得到一個Hermès 喜馬拉雅手絕對要是Hermès VIP，配貨及有運氣才買得到。

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佳士得在過去的拍賣中，曾拍賣過稀有的愛馬仕鑽石喜馬拉雅Birkin 25，估價為155萬-194萬港幣，最後卻以高達232萬港幣成交。另一款沒有鑽石設計的喜馬拉雅Birkin 30估價為62萬港幣-77萬港幣，最後以116萬成交。

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責任編緝：蕭雅文