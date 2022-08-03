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【六合彩】暑期金多寶下周二攪珠　料頭獎高達5000萬元

社會 12:21 2022/08/03

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（資料圖片）

香港賽馬會今日（3日）宣布，本年度六合彩暑期金多寶攪珠將於下周二（9日）舉行，該期攪珠將有3,800萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達5,000萬元。

馬會指，暑期金多寶獎券將於明天（4日）的一期攪珠後開售，至8月9日晚上9時15分截止受注。

暑期金多寶自推出以來舉行過19次，在歷年暑期金多寶攪珠中，「10」號共攪出過7次，「3」號及「47」號則被攪出過6次，「6」號及「41」號也分別出現過5次，可稱為暑期金多寶幸運號碼。至於幸運投注方式，近5次金多寶頭獎得主當中，有3位幸運兒以複式彩票中獎，包括剛於6月27日舉行的回歸金多寶。

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責任編輯：余思嵐

 

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