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【戀愛Staycation】Kylie內外兼備成焦點　「杞子」鄭杞瑤出鏡經驗豐富【多圖】

娛樂 13:34 2022/08/03

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

「杞子」鄭杞瑤（Kylie）因參與《戀愛Staycation》而備受關注。

由陳俞希（Hailey）、強尼（許博文）及許寶恆（Alice）主持的ViuTV真人騷《戀愛Staycation》引起觀眾討論，有份參與的「杞子」鄭杞瑤（Kylie）成為觀眾焦點，除了外貌和身材吸引外，原來Kylie是一名高材生，可說是內外兼備。

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最新影片推介：

單身男女同居

有港版《雙層公寓》之稱的《戀愛Staycation》為MakerVille製作的真人騷節目，找來多名單身男女住在同一大屋內一起生活，看看他們會否擦出愛火花。

四男分別為29歲的陳獻略（Henry）、24歲的林嘉宏（嘉宏）、21歲的區晉傑（傑仔）和35歲的張俊傑（Stan），而四女則分別為27歲的甄茵（Yan Yan）、25歲的鄭杞瑤（Kylie）、24歲的鄧亦雯（雀仔）和27歲的張嘉盈（Vicky）。

【戀愛Staycation】強尼+陳俞希+許寶恆主持戀愛真人騷　一同見證愛情成長

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Kylie突圍而出

節目中，外表出眾的Kylie很快便被觀眾關注，討論度甚高。

Kylie曾參加Ace Talent演藝模特兒大賽，獲得亞軍及「Face of Hong Kong」模特兒冠軍，其後加入唐安麒的公司發展。

擁有姣好外表的Kylie除了是一名模特兒外，亦為一名高材生，甚具語言天份的她懂得中、英文及精通西班牙文，同時亦略懂韓文、日文及德文。

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此外，她在大學時期修讀犯罪心理學，於畢業後任職行為治療師幫助患有自閉症的小朋友。

Kylie不時亦會參與上鏡節目，之前曾上YouTube頻道FHProductionHK與藍仔頭一同當主持，而去年9月亦有亮相ViuTV節目《水著考有Feel》，成為其中一位女子組嘉賓。

撰文 : TOPick柴犬出動

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