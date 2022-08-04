【Yolica】許寶恆為入行結束5年初戀無後悔　Alice盼事業有成：不想婚後只靠老公

▲ 許寶恆為入行結束5年初戀無後悔，希望事業有成：「不想婚後只靠老公。」

《全民造星IV》出身的Alice（許寶恆），近日於ViuTV戀愛真人騷《戀愛Staycation》拍住強尼與Hailey（陳俞希）擔任主持人，化身「花生友」評論節目參加者的表現。節目中Alice亦有提及她蘊釀長達七年的感情，回復單身的她已經放下舊情，昂首向前走。

現年22歲的Alice去年結束《造星》比賽後簽約ViuTV入行，在參賽期間與拍拖5年的男友分手，又與MIRROR成員阿Jer（柳應廷）傳出緋聞，更指她介入對方與女友的5年情拆散鴛鴦。年紀輕輕加上剛入行就要面對流言蜚語，對Alice來說是難關亦是考驗。

現時單身的她揚言將來即使拍拖也不想公開，因有感在娛圈內，感情是件複雜的事：「好像拍拖就是做錯事，所以未來如果有感情，不論圈內圈外都未必會公開。當然也有公開了被大眾祝福的例子，可能要當你做到一定的表現、達到某個位置再公開，大眾就會祝福。」

▲ （陳詠琪攝）

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深刻的初戀

在節目中Alice提及過她一段最刻骨銘心的感情，那正是她的初戀，亦是她唯一一段的戀情：「我喜歡了他兩年、在一起五年，接近整個中學時期都是跟他在一起的，對我來說是一段很長的時間。」

這段戀情更是由外表嬌滴滴的Alice「倒追」回來的：「起初倒追的那兩年他都沒怎麼理我，到後來我朋友看不過眼，跟他說如果不喜歡我不如直接講，見著我喜歡他兩年其實也很辛苦的。後來他找我跟我說Sorry，解釋說不知怎面對才會逃避，後來大家變回普通朋友開始聊天，慢慢就自然地走在一起了。」

重提舊愛Alice說得淡然，雖然二人已甚少聯絡，但她認定對方為生命中重要的人：「他是我的初戀，第一次這樣認真的對待一段感情、一個男生。」

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忍痛分手

相戀5年最終分手，原因是二人步伐不再一致：「有些東西我們不太同步，那時參加《造星》壓力大，加上他不太支持我入行，覺得女生不應該拋頭露面，亦擔心我入行後會改變。變相比賽與感情兩邊都很大壓力，那時大約知自己可能會簽約，於是提出不如分開，因為我想自己有事業、有成就，不想做一個結婚以後只靠老公的女人。」

攜手走過一段頗長的時間，分手當然會有傷心與不捨，但Alice坦言：「一開頭都有不捨，但不後悔。決定了想先向事業發展，是自己的決定無理由後悔。」

在Alice決定分手同時又傳出與阿Jer的緋聞，被誤以為因為有新歡而分手的她備受各方攻擊，連身邊的好友都誤會她出軌而疏遠：「無論解釋多少次都覺得我結識了新歡才分手，有種有口難言、委屈難以訴諸於口的感覺，那段時間經常哭，很迷惘不知自己在做甚麼。」

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她亦坦言會被是次經歷影響感情觀：「以前會覺得互相喜歡就行，現在會想如果大家無給予支持、同步前行，這段關係不會健康。若果將來拍拖、男友是圈內人，戀情已經不只是我們兩人的事，而是大眾的事，考慮亦多很多。暫時來說想先衝事業，其他不多想。」

面對負評

未正式入行就傳出緋聞，Alice直言一開始很害怕，沒想到這樣快就要公開私生活。

但同時亦是個機會讓她做好心理準備：「之前會在意被說我為了入行而分手，被胡亂猜測、誣蔑人格覺得好委屈。現在我覺得清者自清，太在意別人的話只會令自己辛苦，身邊朋友、粉絲知道我怎樣的人就夠了。」

▲ （節目截圖）

內心堅強的Alice面對負評，亦不會任由外界攻擊，她會對外澄清嘗試保護自己，但同時亦要學習如何以溫婉的態度去表達：「曾經見到別人有反效果，所以要學會不要用太偏激、強語的語氣去表達。我不喜歡硬碰硬，能忍就忍，但又不想完全被人踩低，所以想用婉轉的方法去講說話。」

服裝：MAX&Co.

場地：Mellow Studio

記者：陳心怡

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