【夫妻關係】家有女傭司機婚姻卻不如意　兩孩在職媽與丈夫分房睡：談話機會也很少

▲ 兩孩在職媽大呻與丈夫連談話機會都很少。（iStock圖片）

她年輕漂亮，做事能幹，她和丈夫收入穩定，育有一女一子，家有女傭、有司機。她甚麼都擁有了，不是人生勝利組是甚麼？

她卻不快樂。她欲言又止，她說不懂得該如何形容她和丈夫的關係，他們鮮有吵架，根本就連談話的機會也少，何來藉口吵架？

這對結婚不足五年的夫妻，已經分房而睡。人家說缺乏纏綿繾綣的女人，是有樣可看的，面前這個一臉陰鬱的女人，難道就是這個類別？

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事情是這樣的，女兒從小都會經常半夜跑到爸媽的床上睡，初時問題不大。但當小兒子出世後，家姐可能是爭寵吧，老是賴在爸媽床上不肯離去，而嬰兒半夜又經常會哭鬧，丈夫投訴沒覺好睡，於是久而久之，丈夫乾脆跑過去女兒房間陪她睡，而太太則留在房間與嬰兒睡了。

星期日女傭放假嘛，丈夫推說帶嬰兒出街太周章了，於是只帶女兒外出探爺爺嫲嫲，太太與嬰兒留家……久而久之太太的位置已壓根兒被女兒取代了。

我笑說，他們不過是三十來歲，何解像人家的老夫老妻模樣？間中安排夫妻燭光晚餐呀，又或是看一場電影之類的情趣活動是不能缺呢！

我跑去跟她的丈夫搭訕：「喂喂！老婆係要錫㗎，你同女兒外出時，不妨買啲老婆喜歡食嘅嘢番嚟，取悅吓佢啦！」

「我邊度敢？」他竟然這樣回答：「我做乜佢都鬧嘅，我邊敢惹佢？」

原文刊於《經濟日報》收費專欄「會笑媽媽」，原題為「雞先或蛋先？」。

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