【親子運動】潮玩抱石鍛練兒童前臂手眼協調　教練：攀爬過程學習獨立思考做決定

▲ 教練大山哥哥表示，抱石（Bouldering）是由登山衍生的運動，是一項全身心、由內而外的綜合運動，既能鍛練身體各部分的協調性、靈活性和柔韌性，提高心肺功能，又能增強自信心，是很好的鍛練。

疫情下的迷你版暑假正式開動，被困多時的學生們是時候要盡情郁動四肢做下運動。近年潮興玩室內抱石運動，皆因成為去年東京奧運首次列為正式項目，而香港亦開多了場地。最新於將軍澳海天晉滙駐場的Kizuna Climbing Gym，劃有成人及小童兩個攀爬區，適合一家大細齊齊玩。

相信仍然有許多人會不懂得攀石和抱石的分別？Kizuna Climbing Gym教練之一的大山哥哥解釋攀石（Climbing）和抱石（Bouldering）皆是由登山衍生的運動，主要分別是攀石需要繫上繩索、安全帶等設備向上攀登，並有另一人在天然石或室內石牆下防護，難度較高。

▲ 攀爬時最先的開始動作，要兩手握着一點。(湯致遠攝)

抱石則不需繩索或保護者輔助，約4米高的天然石或室內石牆下方鋪有軟墊。「簡單來說，抱石也是在攀石中衍生而來。旨在讓運動員持續反覆練習一些較難的動作，加強純熟度來應付於攀石過程中。久而久之，也發展成另一套好玩運動。又因着難度較攀石低，容易掌握，受歡迎程度日增。」

路線多變好玩

他提到抱石裝備更簡單，玩者只需穿上攀石鞋即可沿不同路綫攀登，路線普遍以「V系統」分辨難度，當中V0為難度最低，香港普遍V7為最高，現時大部分室內場館都設有新手程度路綫。「小朋友愈早玩愈好，對他們的身心發展都有不少益處。因為抱石牆不會太高，適合小朋友玩。而且抱石不一定向上爬，玩者除向上外，亦可以選擇橫移，路綫多變，可以用循序漸進的方式，慢慢鍛練技巧。」

▲ 有了自信後，小朋友便會懂得在每個步驟中，學習評估自己的處境。(Kizuna 提供

他說初學抱石者，原來首先要學跌。「對初學和較小的小朋友來說，我們都會提供安全繩，有教練傍住。先教他們如何用雙手握住石頭，雙腳如何企住，完成動作後如何安全地跳下等。「初學攀爬過程中難免會有閃失跌下，雖說高度不算高，但也要教他們如何跌下來，懂得保護自己最重要。」

訓練全身協調能力

對處於發育期的小朋友來說，抱石是一項全身心、由內而外的綜合運動，既能鍛練身體各部分的協調性、靈活性和柔韌性，提高心肺功能，又能增強自信心，是很好的鍛練。

先說肌肉訓練，「當小朋友在石牆上時，必須要握實石頭，會運用到前臂的肌肉。那就是平日小朋友需要鍛練到的小手肌，即拿筆、叉、匙的那種能力。這時更需要他們去運用手腳、手眼的協調，這些動作皆可訓練他們身體各部位的協調能力，以至空間感都能訓練到。」

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建立自信心

他又說小朋友在攀爬的過程中，會學會面對挑戰、經歷失敗是成功不可或缺的一部分，可將挑戰視為自我提升及成長的機會，也可以令小朋友面對失敗的同時學會堅持。

還有學習獨立思考的重要，在攀爬途中，玩者每刻每秒都需要自己做出許多決定，當中可讓小朋友透過對自己的了解，嘗試在不同的路線設定裏，找到適合自己的方法去完成路線，自信心亦會漸漸增加。

有了自信後，便會懂得在每個步驟中，學習評估自己的處境，例如評估下自己是否能完成所有動作的機會、跌下時如何避免受傷等。這些都能令小朋友看事物會更全面，在生活上面對困難時，便會冷靜下來，仔細評估所有可能會發生的風險，以便作更好的準備。

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此外，他續說抱石也可訓練到小朋友之間的團隊精神，可以學習正面鼓勵、欣賞自己及身邊的人，和隊友互相打氣，一起分享每條路綫的策略與意見，共同培養積極正面的溝通方法。

最後，他鼓勵父母和子女一齊玩，一家一起面對當中的困難和樂趣，會十分開心。就如其中的參加者Joey，他說：「最初爸爸帶我來玩，只是坐在一旁等我玩完後回家，後來爸爸覺得有趣也玩埋一份。」

▲ 學生Joey和爸爸一齊來學玩抱石，父子間從此話題不斷。 (Kizuna 提供)

Joey爸爸亦同意自此父子間多了共同話題，他表示：「小朋友來放電最適合，比只在家玩電子遊戲來得健康。而且能讓兒子在這裏學習到社交技巧，更有不少大人和兒子成為了朋友，大家一起交流切磋抱石技巧和路線，好開心。」

Kizuna Climbing Gym

地址：將軍澳唐俊街28號海天晉滙1樓120C及D號舖

WhatApp：5699 8884

記者：郭秀芳