【靚太安樂窩】雨季長開抽濕機易積塵滋生細菌　專家教機件正確清潔方法

▲ 裝修學院校長Simon教大家清潔及檢查抽濕機小貼士。

香港天氣潮濕，加上雨季來臨，不少家庭都會用使抽濕機抽濕。若果抽濕機已有一段時間沒有操作使用，再拿出來時，就必須徹底作檢查及清潔，以保安全。TOPick找來裝修學院校長鄧世民（Simon）教大家正確檢查抽濕機步驟及清潔方法。

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在清洗抽濕機之前，Simon建議先檢查抽濕機是否操作正常。

首先，先查看電掣位有否發黑，而機殼及電線有沒有明顯破損。然後，風口出入位有沒有被堵塞。如一切正常，就可以開啟抽濕機的吹風系統一小時，讓抽濕機自動排出塵垢後，便能使用抽濕機。

抽濕機清潔期限

▲ 抽濕機需要定期清潔。(圖片來源:istock)

Simon指抽濕機潔淨度可以直接影響抽濕機的運作，由於塵埃阻塞會加重抽濕機壓縮機運作的負荷，因此需要定期清潔。既可節約能源，也能延長抽濕機的壽命。

另外，大家需留意抽濕機運作時有否出現異樣，如濾網慮積太多塵埃令壓縮機出現過大的運作聲音，就代表需要清潔。

如果在春夏季經常使用，建議一個月清潔一次。

至於清潔抽濕機時，因能清洗的部份並不多，除出入風口位，就只有能可拆的濾網及水箱。而一般出入風口位只需要抹走塵埃即可，但濾網及儲水箱則需小心處理。

漏網能阻隔污物進入機內以保護零件，因此減少塵埃積聚及保持濾網的潔淨，就可以避免抽濕機出現散熱問題及影響空氣質素或細菌滋生。

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濾網清潔

首先，需要了解濾網是否可以水洗，因為一些具空氣清新功能的抽濕機使用一種名為HEPA的高密度濾網。若用水清洗會破壞濾網纖維組織，影響淨化能力。若要清潔HEPA濾網，大家可以拍動或用刷子輕力刷走塵埃，並於達到飽和時更換。

Simon又指，一般情況下濾網經清洗之後，都可以回復原狀。如果經濾網多次清潔後仍黏附污物，就代表需要更換。一般濾網清潔程序如下:

1) 取出濾網，輕輕拍打濾網或用吸塵機吸走濾網上的塵埃。目的是先清除一部份塵埃，方便餘下清潔步驟。

2) 用清水清洗濾網，盡量避免用刷大力刷洗。刷子會令污物緊扣在濾網上，推得更入縫隙。

3) 用中性溫和的清潔液稀釋並浸泡濾網10分鐘，讓污垢能溶解剝離濾網，再用清水沖洗乾淨。

4) 抹掉濾網上的水份，晾於陰涼位置風乾至完全乾透。切忌曝曬，因會使其變形，需等待完全乾透才可放回抽濕機使用。

儲水箱清潔

▲ 儲水箱積水易生細菌，切忌重用。(圖片獲裝修佬授權轉發。)

抽濕機的原理是把空氣吸入機內，然後用冷凝的方法抽走空氣中的水份，再把乾燥的空氣排出，改善空氣的濕度。而被抽出的水份就會流入儲水箱。不過，很多人會忽略儲水箱的清潔，以為只要倒走水箱內的積水就足夠。

其實儲水箱的衛生情況都需要注意，因積藏的水份會令水箱發霉，可影響抽濕機運作。因此，在每次抽濕後，大家要把積水倒走，再用清水清洗，待晾乾才放入抽濕機，有需要的話，就用1:99稀釋漂白水清潔即可。

另外，不少人會循環再用抽濕機抽出來的水。但由於抽濕機的冷凝裝置長期處於濕潤狀態，有機會滋生各種細菌，經過抽濕機而抽出的水份也會沾滿細菌。因此，絕不適宜循環使用作清潔。

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以上內容及圖片獲裝修佬授權轉發。

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責任編緝：張懿慧