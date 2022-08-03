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【真實版《禹英禑》】美國首位自閉症律師　4歲開口說話大學考取雙學位

健康 14:09 2022/08/03

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真實版《非常律師禹英禑》， 美國首位自閉症律師Haley Moss。

韓劇《非常律師禹英禑》開播以來，收視節節上揚，榮升今年黑馬劇之一。劇集講述患有自閉症，IQ卻高達164的天才律師禹英禑，進入知名律師事務所任職的成長故事。

原來在美國，就有一位真實版「禹英禑」，現年28歲的Haley Moss，3歲被診斷「高功能自閉症」，但憑著過人的智商和努力，在2019年考取律師執照，成為美國首位自閉症律師。

4歲才會開口說話

Haley於1994年出生，3歲便能輕鬆拼好100塊拼圖和閱讀書籍，但卻遲遲不開口說話，父母遂帶她去到醫院檢查，結果被診斷患有「高功能自閉症」。當時醫生更指Haley有機會一輩子都不會說話，讓父母作最壞打算。

不過，Haley的父母沒有放棄，他們搜集了許多自閉症的資料，安排女兒就讀特殊學校。而在語言治療師的幫助下，Haley終於在4歲開口說話，其後轉到一般學校就讀。

雖然Haley擁有過人的智商，但不擅長社交的她直言「中學是人生中最艱難的時刻」。她不像其他同齡女生般喜歡化妝、參加派對，因此無法融入群體，甚至遭到排擠。

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考取大學雙學位

幸好靠著不斷的努力，Haley成功考進了佛羅里達大學，並在短短3年內取得心理學和犯罪學雙學位。其後，她更考上了邁阿密大學法學院，並於2019年取得律師執照，成為美國首位自閉症律師。

除了律師，Haley亦身兼藝術家和作家的身份，她在13歲時開始畫畫，其後又透過寫作，希望讓大眾了解自閉症，減少對患者的歧視，至今亦已發布4本書。她表示，「希望通過分享自己的故事，給別人帶來希望」。

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 正能量 自閉症 律師 Netflix 電視劇

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