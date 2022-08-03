【廉政公署】涉偽造8兼職員工薪金紀錄欺詐2.6萬元　炑八韓烤前經理遭起訴

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廉政公署今日（3日）落案起訴一名韓式連鎖餐廳前經理，控告他涉嫌偽造8名兼職員工同一個月份的工資紀錄，欺詐該食肆支付薪金共約26,000元。他已獲廉署准予保釋，以待星期五(8月5日)在西九龍裁判法院答辯。



34歲被告賴凱倫，炑八韓烤前經理，被控8項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條。連鎖餐廳炑八韓烤由富臨集團控股有限公司(富臨集團)經營，被告案發時是炑八韓烤青衣分店經理，職責包括為該分店招聘兼職員工，以及編製值勤表和支薪所需文件。



控罪指被告涉嫌於2019年12月，向富臨集團虛假地表示八名兼職員工的工資紀錄屬實，並意圖詐騙而誘使富臨集團支付工資共約26,000元，而導致他獲利或富臨集團蒙受不利。



廉署調查發現，該8名兼職員工於案發時沒有在該分店工作。



廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查。富臨集團在廉署調查案件期間提供全面協助。

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責任編輯：余思嵐