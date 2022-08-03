【天氣轉差】下周或有熱帶氣旋形成　天文台：預料未來數日有大驟雨雷暴

▲ 今日有驟雨及雷暴，稍後雨勢有時頗大。（資料圖片）

天文台今日（3日）表示，一道廣闊低壓槽正影響廣東沿岸及南海北部，本港附近有強雨區發展。預測今日有驟雨及雷暴，稍後雨勢有時頗大。天文台在下午12時55分發出雷暴警告，有效時間至今日下午2時30分，預料新界有幾陣雷暴。

▲ 8月3日13:00 過去一小時雨量。

天文台預測本港地區下午及今晚大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，稍後驟雨較為頻密，吹輕微至和緩東至東北風。展望一道廣闊低壓槽會在未來兩三日為華南帶來大驟雨及雷暴。隨著低壓槽遠離，星期日及星期一該區驟雨減少。一個低壓區會在下周初至中期為南海帶來不穩定天氣，並可能發展為熱帶氣旋，但其路徑及強度存在變數。

根據9天天氣預報，明天至周六多雲，有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。下周二至下周五多雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。

▲ 今日有驟雨及雷暴，稍後雨勢有時頗大。（資料圖片）

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責任編輯：余思嵐