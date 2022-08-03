【打擊罪行】涉詐騙百分百擔保貸款涉款逾1.9億　警方拘捕18人

▲ （警方fb直播）

政府前年推出「百分百擔保特惠貸款」讓中小企申請，紓緩在疫情下財政壓力。警方今日（3日）表示，拘捕18人，涉嫌騙取政府「百分百擔保特惠貸款」，金額超過1億9千萬元。

警方商業罪案調查科訛騙案調查組警司葉永林表示，由去年至今4輪針對政府貸款騙案執法行動，破獲11宗案件，已拘捕127人，貸款金額超過14億元。被捕人士包括集團主腦、董事、可疑的僱員、銀行職員及強積金受託人職員。警方於7月19日至27日行動拘捕18人，涉案金額達1億9千3百萬元。

高級督察麥偉光指，詐騙集團主要兩種犯罪手法，第一種詐騙方式，其中發現一間涉案公司獲得約500萬元的貸款後，過半數會購買名錶。

高級督察馮潤指，另一類詐騙手法有實質營運的公司，其中一宗個案，公司只有兩名員工，單月營業額只有一萬元，但向銀行報稱每月支出達600萬，員工月薪25萬等，亦有公司以前員工的資料重新申請強積金戶口。亦發現有公司，利用已離港多年的前員工的資料，重新申請強積金戶口。

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記者：余思嵐