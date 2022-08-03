【白色強人II】蘇怡葉晴「隔空較勁」有戲味　陳豪外型瀟灑獲讚最似醫生 

TVB劇《白色強人II》近日播映中，劇集以6位醫生YT（郭晉安飾）、唐明、Vincent（陳豪飾）、蘇怡、葉晴、阿Yan（張曦雯飾）為主線的《白色II》，當中以曾為舊情人的Vincent及阿Yan，暫為網民最喜歡的明成北「醫生CP」。

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性格及外型同樣瀟灑的Vincent，醫術高明兼為人清高，昨晚拒絕葉晴提出升職offer一幕更是熱血爆燈，陳豪每個微表情管理均恰到好處，獲網民大讚做得「非常好」：「真係好似醫生」、「感覺最好係陳豪」。

另外網民都看出阿Yan的苦心是不想對方心存復合希望，大讚阿Yan是完美情人：「好醫生、好朋友、好女友」。

此外「蘇唐CP」亦愛得甜蜜，蘇怡更多番流露對唐明的了解及維護，難怪網民指「蘇唐CP」讓人看得舒服。其實詩詠與馬國明是第四度在劇集飾演一對，2011年在《紫禁驚雷》中更演過夫妻；而非「情侶線」的合作亦至少四次，難怪如此有默契。昨晚唐明出事後，蘇怡更千方百計還男友清白，貼心又勇敢。

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事緣昨晚《白色強人II》劇情講述馬國明飾演的唐明陷入重大危機，因唐明其中一名病人Amanda（楊梓菁飾）是知名藝人，於明成北求醫期間證實患上愛滋病，隨著Amanda出院，其患上愛滋病的消息亦同告流出，矛頭直指主診醫生唐明。

▲ 蘇怡因為「女人嘅直覺」，佢開始呷葉晴醋。

Amanda及後去信醫發局投訴唐明，忠奸難辨的葉晴（胡定欣飾）則遭蘇怡（唐詩詠飾）懷疑「借刀殺人」，兩人在醫院大堂「隔空較勁」一幕，各懷猜忌但又相視而笑，網民都大讚有戲味。

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另外葉晴（胡定欣飾）身世之謎亦終於曝光，原來葉晴當年在英國曾替病重男友（翟威廉飾）違規進行手術，因而面臨聆訊。

▲ 原來葉晴有過咁樣嘅過去。

雖然翟威廉只「閃現」回憶片段，但其病重妝容與平時飾演奸角的他感覺截然不同，一句「再見了葉晴」煞是感人。該場定欣的演出亦值得一讚，簡單幾個表情已清楚交代了葉晴的痛心及無奈。

對於難得演感人戲碼，翟威廉笑指過足戲癮，並坦言全靠對手定欣帶入戲：「作為佢嘅對手我都好動容，好感受到佢角色嘅沉重。」威廉又笑言由於該場戲整場都是「躺著做戲」，故此相對較輕鬆，十分搞笑。



