【MIRROR演唱會】前幼稚園校監呂詩慧代阿峯家人發聲　表示基於人性幫忙

▲ 前幼稚園校監呂詩慧昨日表示，阿峯並不是輕傷出院。（資料圖片）

MIRROR第4場演唱會發生嚴重意外，事發時有一塊電視顯示板從高處墮下即時壓傷兩名舞蹈員，包括現時情況危殆的李啟言（阿Mo），以及張梓峯（阿峯）。現時李啟言仍然留醫，而張梓峯在入院翌日便已離開伊利沙伯醫院。前幼稚園校監呂詩慧昨日（2日）表示，阿峯並不是輕傷出院，而是轉往中大醫院繼續留醫。詳情即看：【下一頁】

呂詩慧今日（3日）表示，之所以為阿峯家人轉達訊息，是因事發之後很多她的學生和家長都有精神困擾，當中小學和中學女學生不少都是「超級鏡粉」，由演唱會未開始直至頭幾場都令到她們「心驚膽跳」。

呂詩慧指，有很多家長向她查詢，有何方法可以平衡子女心理。她坦言自己並非心理醫生，在這種「來勢洶洶的大創傷」情況下，不能給予太多專業意見。她又認為阿峯家人暫時的問題，她還可以給予支持：

所以可能唔需要任何理由……就是基於人性，互相有需要咁咪幫忙囉。

呂詩慧續稱，或有傳媒認為此事與教學似乎毫無關係，但她強調：「這件事跟整個社會每一位都緊扣着。」她解釋，曾經為大眾帶來歡樂的表演者現在也要作出「自我修復機制」。而另一邊廂，學生的生活表面上似乎沒有分別，但她反問：

弱小的心靈如何去面對這次沉重的打擊？作為一位師長，我只是想做我覺得應該的事。

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記者：黃穎津