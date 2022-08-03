【MIRROR演唱會】李盛林牧師為阿Mo及傷者發禱告信　感謝So Ching一直陪伴李啟言

▲ 大家要為阿Ｍｏ祈禱！

MIRROR紅館演唱會上周四（7月28日）第4場發生嚴重事故，懸掛半空的一部大型螢幕墮落壓傷2名舞蹈員。其中李啟言（阿Mo）仍留醫，阿Mo的情況令全城關注！

阿Mo的父母從多倫多抵港後，並獲恩恤探訪安排，連日來多番探望愛子。

今日（8月3日）阿Mo的父母再抵醫院了解阿Mo的情況，直至今午約12時，阿Mo父母在醫院探望兒子過後，離開時雙手合十向在場傳媒表示：「辛苦晒！」成二人連日來首個回應。據知今日其父母已見醫生，講解Mo健康進展。

【MIRROR演唱會】So Ching IG把與阿Mo共舞片置頂 蘇芷晴李啟言齊追夢不離不棄

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李盛林牧師再發出禱告信

昨日（8月2日）)阿Mo父親李盛林牧師再發出禱告信，請大家為阿Mo和另外兩位傷者張梓峯（阿峯）和羅德智（Zisac）祈禱，感謝各界為兒子祈禱，並感謝阿Mo女友So Ching（蘇芷晴）的陪伴，又指出：「除了神以外，她成為他極大的支持。」

李盛林牧師的代禱文：

1. 我們的酒店隔離將於主日結束。 (因為和家人住在一起，日子較容易渡過)。 2. 感謝世界各地的弟兄姊妹為啟言祈禱。 3. 我們仍在學習與神同行。 等待神對啟言施展大能。 4. 感謝神，他的女朋友陪著他，除了神以外，她成為他極大的支持。 5. 祈求醫療團隊有智慧和有好的治療方案。 我們衷心感謝你們的代禱。

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