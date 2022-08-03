【不速之客】三更半夜村屋驚見不速之客　屋主以煲蓋調味盒獨力捉蛇

有蛇入屋點算好？有家住村屋的男住戶最近於家中驚見一條深啡色的幼身蛇，竟然無懼凶險親身上陣，並以煲蓋及調味盒作工具，成功捉蛇，令眾網民紛紛大讚英勇。而上載照片的男住戶則表示自己的勇武實屬無奈之舉，指初發現蛇時已立即報警，但因等待許久仍未見人上門處理，又怕嚇壞家中小朋友，故最終只好「頂硬上」。

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Facebook群組「香港滅蟲關注組」中有男網民指自己所住的村屋於凌晨3時半許驚現「不速之客」，一條深啡色的蛇入屋「作客」，家中3隻貓咪未知是否嚇壞，於是「怪叫」，令自己發現狀況，於是馬上報警。惟等候約一小時，事主卻未見警員或「蛇王」上門，由於家中有2個小朋友同10幾隻貓，於是決定親身上陣。他先用一個煲蓋將蛇蓋住，至2小時後再用畫紙和紙皮，引蛇走入一個透明調味盒內，然後用粗粗的橡筋圈把開口處綑上。

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事主事後慨嘆，家住村屋的自己已見過不少奇異的昆蟲，對於「螞蟻小強蜈蚣馬陸飛蛾黑色奇怪蟲，甚至成人手掌咁大隻嘅蜘蛛」而見慣不怪，但蛇入屋卻是首見，形容狀況「越黎越金」。

帖文一出，已有近百留言，不少網民對於事主的勇武，非常讚賞：「人人都可以係『蛇王』」；有人亦指「佢仲驚過你」；但亦有網民則不認同事主做法，勸告「唔好自己捉呀，都唔知有冇毒」。對於已捉的蛇，有網民笑稱事主可作「蛇羹」享用。

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責任編輯：羅嘉欣