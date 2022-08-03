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【飲水迷思】男子2小時狂飲兩公升水氣喘險亡 醫生提醒：6種人每日飲水量要限制

食用安全 17:25 2022/08/03

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夏日炎炎亦不時有「見字飲水」的帖文提醒大家飲水，但原來飲太多水都可能有生命危險？近日台灣有醫生分享，有患者因兩小時飲了近兩公升水，突然出現呼吸氣喘，結果緊急送院才令心臟情況穩定下來。又指有６種人要限制飲水量。

劉博仁營養功能醫學專家在個人Facebook分享了一個過量喝水的案例，早前有位患有心臟衰竭的老伯，因夏天口渴，在兩小時內飲用了接近兩公升水，相等於短時間內便喝了8杯水，結果之後因呼吸氣喘而立即送院。最終需要注射利尿劑排水，並且將低血鈉補充至正常值，才能將心臟情況穩定下來。

影片推介：

劉醫生另外提醒，一次過喝水過量更有機會導致水中毒低血鈉症，又指鈉太低也會影響神經功能，他舉例如果血鈉低於130mEq/L，就會開始出現輕度的疲勞感，低於120mEq/L會出現頭痛、噁心、嘔吐症狀，低於100mEq/L更可能造成死亡。可見過量喝水的後果可以十分嚴重。

除了避免短時間內過量喝水，劉醫生指有6類人應該份外留神限制攝水量，包括水腫、腹水、心臟衰竭、腎臟病、營養不良或內分泌失調功能不全，他提醒這6種人千萬不能遵循一般一天1000到2000cc左右的喝水量，而是依照前一日總尿量加上500到800cc來推算。

那到底一天喝多少水才正確呢？傳統觀念指的每日八杯水或者2000cc又是否適用？本鋼註冊營養師盧綺欣表示，正確計算足夠水份攝取量的公式，應該取決於體重，公式為體重（公斤）乘以30至35毫升，如果有戶外活動的話，水份流失大，更要適當補充額外水份。她續指當身體有口渴的訊號，其實已代表身體水份不足，因此不應等到口渴才飲水，而應該每一至兩小時飲半杯水，好讓身體吸收足夠水份。

台灣外科醫生江坤俊也補充，鈉離子是拉住水分的東西，當血管鈉離子不足時，水只能往細胞衝，影響最大的就是腦，也會演變成腦水腫，因此鈉離子太低，中樞系統神經就會受傷，意識會因此改變。

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責任編輯：羅嘉欣

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