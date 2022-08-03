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【消費券】麥當勞App推出消費券套餐優惠券　優惠低至62折

社會 14:27 2022/08/03

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

麥當勞App推出消費券套餐優惠券，優惠低至62折。（麥當勞提供）

新一輪電子消費券將於本周日（7日）發放。麥當勞由 明日（4日）起再度推出消費券套餐優惠券，麥當勞 App 用戶可以每餐低至25元，購買多款套餐或早晨套餐。

由明日起，麥當勞App推出三款消費券套餐優惠券再度登場，App用戶可享低至62折優惠，包括100元即可購買4個套餐或早晨套餐。是次用戶更可分次付款， 購買套餐時只需付20元訂金，4張指定套餐換購券便會於2個工作天內自動存入，其後每次使用換購券時只要繳付20元或25元即可選購美食。

麥當勞App用戶可於App內以多種電子支付方式或者親臨餐廳以現金付款完成訂購。用戶成功訂購後會於麥當勞App之「消費券專區/ McCafé 優惠券」版面收到4張套餐換 購券，於正式使用時只需揀選指定套餐並繳付指定換購金額。套餐換購券可於今年9月25日或以前使用。當用戶成功換購套餐後，麥當勞App便會自動移除套餐換購券。消費券套餐數量有限，售完即止。

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記者：黃穎津

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