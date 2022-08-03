【啃老族】專科畢業女成啃老族17年　每日只做2件事父臨終前仍貼錢照顧

父母養育兒女長大成人，望他們有自力更生的能力，但有人生活依然依賴父母。台灣一名網民在網上發文，稱其專科畢業的妹妹已待在家17年都不工作，每日扮上班只做2件事，父親臨終前仍貼錢照顧，引起網民熱議。

該名網民於Dcard討論區以「待在家17年都不工作」為題發文，指其妹妹自從專科畢業後，有在外打工1年，但之後就一直待在家已17年了，

她從小個性就很懦弱，會被同學欺負的那種，她後來待在家就是幫忙家事，其他時間都關在房間看小說。

樓主又稱，妹妹目前可與家人正常對話，惟與陌生人對話就會很緊張，而17年間妹妹每天也會假裝出去一下，讓鄰居誤以為她有在上班。

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直至今年初終迎來巨變，一直是妹妹支柱的父親離世，

在最後的那段日子（爸爸）會給妹妹錢要她去買喜歡吃的，也跟她說要多和我學習做人處事。

當父親走的最後一刻，妹妹是第一個「癱坐崩潰大哭」的人，「因為她失去了依靠，而我則是冷靜的聯絡葬儀社，後來爸爸的後事是我幫他處理的，也可從這中間知道妹妹真的跟這社會脫節了」。

樓主稱，想過幫助妹妹不果，

之前也有給她相機跟她說可以做網拍，她會做一些手工藝可以拿去賣，但她都拒絕掉了」，感嘆：「應該要等到妹妹自己想通吧！她現在還是會挑工作。

帖文引起網民熱議，大批網民稱不可思議，「17年應該很難去適應社會了吧…」有網民建議，讓樓主幫助妹妹走出心理困境，「她可能有點社交恐懼的症狀，建議可以先找心理諮商聊一下」、「幫忙建立自信，從讓她做一件事有成就感開始，我覺得是對自己沒自信」。

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責任編輯：羅嘉欣