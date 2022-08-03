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【學校動態】港澳信義會明道小學以傳統手工藝 推廣中華傳統文化

教育 15:19 2022/08/03

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港澳信義會明道小學舉辦「校園集古村」活動，將校園變成市集，讓學生穿著漢服，觀看扯鈴表演和玩攤位。港澳信義會明道小學與校園集古村國粹教育有限公司合辧「校園集古村」活動。創辦人戴惠敏表示，機構著重以活動結合文化體驗，令同學認識及欣賞中華文化。

「校園集古村」活動最特別的是非物質文化遺產講座及表演扯鈴，表演者包括從小學三年級已開始接觸扯鈴的黃浩然，他把「兩根棍子上的精靈」玩得出神入化，學生看得目不轉睛，掌聲不斷。

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此外，黃浩然在講座中分享如何把興趣變成事業，鼓勵學生先努力學習，打好學習根基，然後投入自己的興趣，並激勵同學為夢想而努力。

港澳信義會明道小學范婉君校長認為，此次活動非常有意義，讓同學置身古代市集，體驗穿越古代中國的感覺。為了令同學更投入古代實際生活，玩遊戲前同學要到村口銀號錢莊，領取古代貨幣，才可以玩攤位遊戲。

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市集擺設了不同種類的攤位遊戲：有手工製作麵粉公仔、織草蜢和鐵藝；另有扇面書法和中醫體驗。其中色彩繽紛的漢服試穿攤位深受同學歡迎，好像逛古代的服裝店一樣，穿上華麗的漢服穿梭在市集中，一嘗當古人的滋味，並且親身製作精美的手工藝品。

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責任編輯︰王明芳

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