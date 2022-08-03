【周末好去處】如心廣場變身EVA RACING競速大賽場　消費滿額可體驗極速賽車

▲ 現場設有兩條賽車跑道，車手們可登上初號機和二號機的體感駕駛席，除了可模擬親身賽車的風馳電掣感覺，同步更控制跑道上的遙控車。(圖片由商場提供)

今個夏天，荃灣如心廣場破天荒聯乘日本EVANGELION RACING與本地「實景虛擬」模型汽車比賽平台Formula Square，舉辦「如心廣場 X EVA RACING賽車體驗 ‧ 始動」，活動將劃分3大主要區域，包括「如心廣場 x EVA RACING車手競速大賽大募集」、「EVA初號機決戰場」，以及「EVA RACING期間限定店」。粉絲憑消費滿指定金額即可體驗極速賽車，以及換領多款會場限定EVA RACING期間主題禮品。

EVA RACING車手競速大賽結合真實與虛擬的RV (Real Virtuality)賽車比賽。如心廣場一期中庭由即日起，變身成為EVA RACING車手競速大賽場地，現場設有兩條賽車跑道，車手們可登上初號機和二號機的體感駕駛席，除了可模擬親身賽車的風馳電掣感覺，同步更控制跑道上的遙控車；加上迂迴曲折的賽道設計，考驗車手實力的同時，現場觀眾亦可投入緊張刺激的比賽當中，一同感受這個嶄新賽車體驗。

在如心廣場指定商戶消費滿$300，或是NINA CLUB會員憑1,500積分，便能兌換賽車體驗證，與同場車手一同較量，挑戰最快圈速。每輪比賽勝出者更可獲贈總值超過$12,000的ASUSROGXEVANGELION的聯名限定版電競商品，包括27寸電腦顯示屏、耳機、滑鼠及滑鼠墊，打造極致電競享受。

此外，粉絲們更可憑指定消費金額換領一系列獨家EVA主題限量禮品，精選禮品包括「一觸即發沙灘巾」及「初號機出擊硅藻杯墊」。每一款設計均參照初號機機體上的紫色與螢光綠作為單品的點綴，富含EVA的強烈視覺元素，型格十足。

▲ EVA初號機決戰場重現動畫中的著名場面，不能錯過的打卡位。(圖片由商場提供)

現場怎少得打卡位，「EVA初號機決戰場」正重現出動畫中的著名場面，當中會發現初號機的頭部正穿越AT力場，視覺衝擊感十足，粉絲們記得把握時間打卡留念。同場更會展出一系列上色完成品及手辦公仔，粉絲萬勿錯過。

打卡後定不能錯過買精品這環節，現場設有獲EVA RACING官方授權的「EVA RACING期間限定店」，有多達80款周邊及模型珍藏發售。今次聯乘系列將機體魅力與賽車運動結合，甚具收藏價值，絕對能滿足一眾EVA迷和車迷。

必買產品包括：限量發售、1/64比例Audi EVA RT Test Unit-01 KAKUSEI 覚醒 X Works R8超跑模型車；超巨大40CM高的【DYNACTION】EVA 初號機&卡西烏斯之槍絕對是收藏首選、機身採用合金零件和可動關節，能擺出富動感和張力的動作。想搶先奪得心頭好，就要預早前來選購。

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「如心廣場 X EVA RACING賽車體驗‧始動」開放詳情：

日期︰即日至9月4日

時間︰10:00-22:00

地點︰如心廣場一期1/F中庭及108 號舖 (Pacific Coffee) 對出位置

EVA RACING期間限定店

日期：即日至9月4日

時間：12:00-20:00

地點：如心廣場一期104號舖

記者︰劉妙賢