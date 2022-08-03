【突擊檢查】西灣河嘉亨灣第2座85人未有強檢　7人遭票控罰款1萬元

▲ 西灣河嘉亨灣第2座早前被納入強制檢測。(資料圖片)

西灣河嘉亨灣第2座早前被納入強制檢測，東區民政事務處今日(3日)聯同東區警區和衞生署到場進行執法，檢查相關人士是否按要求進行檢測。行動中共檢查了430名受檢人士，有85人違反強制檢測公告，其中7人被發放定額罰款1萬元通知書。

行動由今日上午約7時開始，至上午約10時結束。政府派員於該幢大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，確認他們是否已按有關要求進行檢測。在行動中共檢查了約430名受檢人士的檢測報告，其中85名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中7人發放定額罰款10,000元通知書。

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責任編輯：蘇文軒