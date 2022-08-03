【港區國安法】涉煽動分裂國家罪判囚5年9個月　「第二代美國隊長」上訴得直減刑至5年

有「第二代美國隊長」之稱的馬俊文於2021年11月，於區域法院經審訊後，被裁定煽動他人分裂國家罪成，被判囚5年9個月。馬早前就刑期提出上訴。上訴庭今(3日)頒下判詞，指本案屬《港區國安法》21條中情節嚴重，而申請人的刑責仍然較輕，基於法官量刑基準過重，故裁定上訴得直，改判監5年；為上訴庭處理首宗涉及國安法上訴案件。

上訴人馬俊文(31歲)，被控煽動他人分裂國家罪成，控罪指他於2020年8月15日至11月22日期間，分別於20個場合，在全港各處公眾地方不斷公開宣揚香港獨立，藉此煽動他人分裂國家。

上訴一方早前指，涉案的《港區國安法》21條對犯罪行為有情節嚴重及較輕之分，質疑原審法官錯誤地將他的行為歸類為嚴重，事實上他只是叫口號而沒有周詳計劃。

上訴庭今頒下判詞指出，《港區國安法》沒有界定煽動他人分裂國家案件何謂情節嚴重或較輕，因此既然《港區國安法》立法原意是與本地法律兼容互補，故適用本地判刑法律原則。

上訴庭指煽動分裂國家罪是預防性罪行，煽動分裂國家罪的情節是嚴重或較輕，需以整體實際情況而定。上訴庭認為，本案屬情節嚴重，基於案發期間香港仍發生暴力的非法集結，危害國家安全和法治的風險仍高。上訴人多次公然貶損《港區國安法》是假的，並多次向公眾強調宣揚「港獨」並不違法等，做法混淆視聽，增加他人犯案風險，其行為嚴重挑戰《港區國安法》權威和香港憲制及法治根基。

上訴庭又指，上訴人於敏感日子和地點犯案，藉以吸引更多公眾參與，試圖利用他人的情緒加強煽動效果，並多次公開接受傳媒訪問及利用互聯網擴大接觸範圍。上訴人亦多次事前透過Facebook帳戶及Telegram頻道發起活動及呼籲公眾參加，屬有預謀犯案，並以年輕學生為煽動對象，針對學生宣揚「港獨」理念，極不負責任。

上訴庭指出，上訴人以遊行、罷工及罷課等方式，煽動他人傳達分裂國家的訊息，並慫恿人從校園入手，從而滲透社會，以醞釀下一場「時代革命」的來臨，甚至鼓吹把「港獨」活動變成民間傳統。上訴庭認為，上訴人屢次獲得保釋後，立即接受傳媒訪問及重複煽動別人分裂國家，視法紀如無物，即使上訴人沒有使用武力或作武力威脅，並不足以令情節變輕。

至於上訴人是否有悔意，上訴庭認為與其所犯罪行的情節是否嚴重並沒有關係，原審法官以沒有悔意為其中1個理由界定本案屬情節嚴重是錯誤的，但上訴庭認為不會對本案是情節嚴重的結論有任何實質影響。

基於本案屬情節嚴重，上訴庭考慮到整體情況後，認為申請人的刑責仍然較輕，量刑以近5年作基準。原審法官以6年作量刑起點屬明顯過重，適當起點應為5年3個月，原審法官因抗辯手法及節省法庭時間而扣減3個月之做法屬酌情而言，上訴庭不予以干預，遂裁定上訴得直，將刑期改為5年。

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記者：林育慧