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【港區國安法】涉煽動分裂國家罪成「第二代美國隊長」上訴得直　上訴庭改判監5年

社會 15:04 2022/08/03

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有「第二代美國隊長」之稱的馬俊文於2021年11月，於區域法院經審訊後，被裁定煽動他人分裂國家罪成，被判囚5年9個月。馬早前就刑期提出上訴，上訴庭今(3日)頒下判詞，指本案屬《港區國安法》21條中情節嚴重，而申請人的刑責於該類別中仍然較輕，基於法官量刑基準過重，故裁定上訴得直，改判監5年。

上訴人馬俊文(31歲)，被控煽動他人分裂國家罪成，控罪指他於2020年7月1日，於示威現場或接受傳媒訪問時，多次公開宣揚港獨，當中包括共20次在全港各處宣揚港獨，以煽動他人分裂國家。

上訴一方早前指，涉案的《港區國安法》21條對犯罪行為有情節嚴重及較輕之分，質疑原審法官錯誤地將他的行為歸類為嚴重，事實上他只是叫口號而沒有周詳計劃。

原審法官早前判刑時指，本案屬於嚴重，被告沒有悔意，短時間內連續煽動他人分裂國家，明目張膽地公開呼喊口號，其行為一定程度上是滿足自我感覺良好、刷存在感，但其言行有可能令不知就裡的被煽動者作出更激進的行為。法官又指被告肆意貶損《港區國安法》，確實有犯罪意圖及行為去煽動他人，被告並非一時衝動，而是有備而來，被告以「第二代美國隊長」自稱，其得意之情溢於言表。

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記者：林育慧

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