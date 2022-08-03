【第五波疫情】新增4547宗確診及4人離世　連續2周確診逾4,000宗【不斷更新】

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻（譚以諾攝）

本港第五波疫情持續，連續13日確診宗數逾4,000宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（4日）出席疫情記者會交代最新疫情。

今日新增4547宗確診個案，包括4321宗本地個案及226宗輸入個案，另錄4宗離世個案，為3男1女，年齡介乎84至89歲，其中2人為院舍院友，3人未打齊三針疫苗，詳情請看：下一頁。

【17:00】

劉家獻指。大部分到私院接收的都是非新冠病人，有約40至50人。約190人注射了阿斯利康抗體藥，如血科病人、接受器官移植病人，強調不能取代疫苗，會一直監察，採購合適數量，未來數月會再為相關病人定期接種。

【16:48】

張竹君表示，小朋友疫苗暫時只有科興，復必泰疫苗在洽談中，相信聯合科學委員會已平衡利弊，相信是安全。至於紅黃碼研究進度則未有資料。

劉家獻指，私院會提供364張病床予內外科穩定病人，如中風後、心臟病或手術後病人，視乎疫情發展，希望私院能提供更多病床。另中大醫院會提供24張病床接收新冠病人。

【16:43】

張竹君形容，疫情趨勢仍要再觀察，形容現時仍未見頂。

劉家獻指，公院暫時有1500多確診者留醫，相信目前一線及二線病床仍可應付，感謝私家醫院提供病床接收非新冠病人，騰出更多病床接收緊急病人。

【16:40】

226宗輸入個案方面，有118宗在機場揪出、68宗在檢疫酒店確診、40宗離開酒店後確診，來自41地方，其中英國錄43宗、印度錄31宗、菲律賓錄23宗、美國錄17宗、新加坡錄16宗、泰國錄12宗。

院舍個案方面，今增3間長者院舍及3間殘疾院舍有個案，其中北區陽光護理有3名員工確診，詳情請看：下一頁。

學校方面，有330間呈報437宗陽性個案，涉及386學生及81名職員；過去7日有228間學校有2宗個案或以上，今有5間學校有個別班級需停課，詳情請看：下一頁。8月1日有兩間學校已有個別班別停課，今再有新增班別有個案，包括聖安當小學及東區明我幼稚園。

變種病毒新亞型個案方面，張竹君表示有有序上升趨勢，過去一周平均數BA.2.12.1已有5.7%、BA.4或BA.5有4.8%，而單日數字過去1至2日已升至7%，強調打針仍可防死亡，呼籲市民盡快打針。

【16:30】

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，目前共1533名確診者留醫，當中164人為新增病人，其中998人留醫隔離設施，昨新增6人危殆及8人嚴重，累計20人危殆及20名嚴重，6人留醫深切治療部。

劉家獻表示，明起6個月大嬰兒可多針，20多家普通科門診可提供接種，呼籲家長不要猶豫，盡快帶子女打針，而打第4針年齡亦下降至50歲。

另外，近期住院人數增加，醫院會按需要將穩定病人轉去康復醫院及療養醫院；另就疫情發展，部分病人都會轉向私家醫院接受治療。

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記者：鄧凱文