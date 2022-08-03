【第五波疫情】新增4557宗確診及4人離世　連續2周確診逾4,000宗【不斷更新】

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻（陳靜儀攝）

本港第五波疫情持續，連續13日確診宗數逾4,000宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（4日）出席疫情記者會交代最新疫情。

今日新增4557宗確診個案，包括4331宗本地個案及226宗輸入個案，另錄4宗離世個案。

【16:40】

今增3長者院舍及3間殘疾，其中北區陽光護理有3名員工確診，詳情請看：下一頁。

學校方面，有330間呈報437宗陽性個案，涉及386學生及81名職員，詳情請看：下一頁。過去7日有228間學校有2宗個案或以上，今有5間學校有個別班級需停課。

8月1日有兩間學校已有個別班別停課，再有新增班別有個案，包括聖安當幼稚園及東區。

【16:30】

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，目前共1533人留醫，988人留醫隔離設施；另多4人離世，年齡介乎84至89歲，2人為院舍院友，3人未打齊三針疫苗，一人為89歲嫗，其自身有多長期病，如高血壓、心律不正及有乳癌，昨日離世，早兩日已不適，如發燒，但未有求醫，至昨日昏迷不醒，呼籲病人不適緊記做檢測，如是長者或長期病患應盡快求醫。

劉家獻表示，明起6個月大嬰兒可多針，20多家普通科門診可提供接種，打第4針年齡下降至50歲。

另外，近期住院人數增加，醫院會按需要將穩定病人轉去復康醫院及療養醫院＜部分病人都會轉向私家醫院

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記者：鄧凱文