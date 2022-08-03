【黃雨警告】天文台下午3時30分發黃雨警告　觀塘及九龍城區雨勢特別大

【15:38】觀塘區及九龍城區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

一道廣闊低壓槽會在未來兩三日為華南帶來大驟雨及雷暴，隨着低壓槽遠離，下周日及一該區驟雨減少。天文台表示，一個低壓區會在下周初至中期為南海帶來不穩定天氣，並可能發展為熱帶氣旋，但其路徑及強度存在變數。天文台在下午3時30分發出黃色暴雨警告信號。

香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。天文台指，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

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責任編輯：蘇文軒