【勵志人生】天生視障只有1成視力 碩士男生以自製面試短片獲聘成IT專才

▲ 黃宇彤是天生的視障患者，但成功獲聘成IT專才。

如果你是一家企業的招聘負責人，當你遇上一位應徵者是視障人士，第一時間會有甚麼想法？相信大部分人都會心生疑慮：「眼前這位人士能做到正常的工作嗎？」，本港一位視障人士憑着對自己的信心與獨特的面試方法，成功獲得創科公司聘用，而且是任職要日夜對着電腦屏幕的編程工作。



黃宇彤是天生的視障患者。他大約在9歲時去驗眼，就只得5成視力，那時還以為只是深近視，嘗試用眼鏡去矯正。但當發現自己戴上眼鏡也看不清黑板時，才確認是視障。隨着年紀漸長，他的視障亦惡化，到現在只有1成視力。



憑着比一般人更多的努力，宇彤成功進入城市大學修讀語言學及語言科技。因為該課程需要用到簡單的程式編寫來作語言研究，讓他開始接觸電腦而深感興趣，不但畢業作品選擇做一個分析語言的電腦程式，同時亦決定深造攻讀碩士並主修資訊科技。

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宇彤碩士畢業後，一心要找尋與電腦程式有關的工作，但也明白這並不容易。他坦言：「我作為視障人士去面試時，一般人會有先入為主看法，認為視障人士怎可能寫程式？正常人編寫程式都會感到吃力，視障人士看不清熒幕上的密密麻麻多達幾千行的小字，又怎可能處理得到？我知道許多人根本不了解視障，就先對視障者擔心甚至恐懼，覺得他們力有不逮。所以我就靈機一觸，嘗試製作一段短片，希望讓僱主從中了解視障，而且更用英文解說，以增加僱主的信心。」



那段短片，是宇彤自製的電腦動畫，並以流利英語作為旁白，讓對方以2分鐘的時間了解他是個怎樣的人，又以簡潔易明的方式表述他的技能和局限。當他進入創科公司Compathnion Technology Limited面試時，負責面試的行政總裁陳智銓（Arthur）被他的創意和誠意所打動，即場把電腦交給他考證其技術。宇彤早有準備，已把電腦的快速鍵記好，立即把他根本沒法看到的電腦碼，放大至看得清楚的大小；這個動作，已令Arthur信心大增，並決定聘用宇彤。



不用你幫我，我是來幫你



「我透過短片想傳達的訊息是：我不用你幫我，我是來幫你的。因為大多數人見到視障人士都會在想如何去幫助對方，我卻想給大家知道，這種傳統想法未必正確。」宇彤解釋：

我雖然只得1成視力，工作上無可厚非會有些影響，但現在的電腦無論是Mac機或Windows的OS都已內置很完善的放大功能，因此我要在電腦上工作是容易的，並不吃力的，亦毋須公司添置甚麼特別器材。

宇彤很記得自己是於2017年8月1日入職，他很感恩得到這份工作與機會。現時他的職位是Dev Ops（Development Operation）助理主管，多是負責關於伺服器的工作。

例如我們公司有些定位系統，要讓手機或IOT設備去與伺服器溝通，如何把伺服器妥當地放上雲端，這關係到網絡安全、網絡連接、自動化等任務，這些都是我的工作。

入職Compathnion已5年，宇彤感覺自己很能投入這家公司的團隊。他表示：

Arthur本身也是IT人，我所做的工作他也懂得做，因此許多時在他給我任務時，都會先向我詳細解釋如何做。但有些情況下時間並不許可，他未能分身對我解說，我便要自己開始做，並要自己想出方法。但幸運地我都能妥善地完成，這些都是令我開心的經歷，體會到視障人士不是在等待人幫忙，而是也可以幫到人。

此外，公司團隊的關係亦很融洽，工作以外有許多不同的活動，如生日會、唱K等，宇彤與同事們經常都有傾有講，並無隔膜。



挑戰未來



許多人都會說：「眼睛是人的窗」，故會覺得視障人士或盲人甚麼都做不到，若連走一步路都有難度，又如何去編寫程式？但宇彤的經歷告訴大家，其實「世上無難事」。他強調：

許多人並不知道，現成購入的電腦裝置及手機都已經內置有放大縮小的功能，甚至是Voice Over功能，能讀出屏幕上的字，因此這年代的視障人士所遇到的挑戰已經比較少。

當然，宇彤仍然需要面對各種挑戰。例如在工作上有時也要看一些實體文件，需要用一些放大儀器把文字放大，這固然較不方便，幸而他的工作主要還是對着電腦較多。另外他亦是色弱的，看不清楚顏色，許多時要靠身邊朋友及太太幫忙，例如選購衣物的時候，就需要太太幫眼。



對於未來，宇彤「看」得十分清晰：

由於我只得一成視力，始終若要我用視力去做一些任務，都需要花上比別人多的時間及心神，故我希望自己可以多點用腦去工作。有些人都覺得我比較心思慎密，也許是因為少了視覺的影響，思路會較清晰和全面，所以希望自己可以向思考方面多點發展。

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責任編輯：王明芳