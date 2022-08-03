【創意食譜】港媽DIY檸檬茶雪條消暑一流　少食多滋味宜留意紙包飲品高糖陷阱

▲ 有港媽分享簡易DIY檸檬茶雪條的做法。

天時暑熱，食雪條、飲凍飲透心涼，有港媽發揮創意，將凍飲與雪條兩者結合，冰凍盒裝紙包檸檬茶變成雪條，製作方法簡易，幾蚊就有大大支雪條，非常抵食。許多網民都大讚及想試製。不過，大家要留意紙包飲品的高糖陷阱，少食多滋味！

檸檬茶變雪條新食法

有港媽近日在facebook群組「今晚煮乜好」發文分享檸檬茶的新食法，從圖片及影片所見，製作方法簡易，港媽用了紙包維他檸檬茶DIY雪條，她𠝹開飲品頂中央位置，將一支雪條棍插入飲品中，然後一併放入雪櫃冰格冰凍，待飲品雪凍後，剪開紙包飲品頂，等一會兒就可輕易抽出一整支雪條。

▲ 小心食時滴雪條汁，可用碗盛載著，之後飲回檸檬茶。（影片截圖：今晚煮乜好FB）

除了紙包維他檸檬茶之外，港媽都用了同品牌的芒果汁及朱古力奶飲品DIY雪條。有網民指出會一邊食一邊滴，需要不停舐，「舐到條脷好攰」， 港媽指出真的會出現這種情況，弄至「成枱都係」，以及「係好攰，最後我女放棄咗，由得佢變返檸檬茶飲咗佢」，不過其女兒大愛。

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網民大讚富創意

網民大讚事主的主意很好，富有創意，想嘗試DIY雪條，有網民打趣笑說：「會唔會聽日全線超市無檸茶賣」。此外，此帖文勾起不少人的童年回憶，指出小時候都有類似的食法，如會雪凍益力多，再剪開底部，慢慢食益力多冰，又有「我細個都係咁食，會啜曬啲汁，淨返舊冰」。另外有網民分享進階食法，雪硬維他奶跟住用刨絲板刨變刨冰，小朋友很鍾意。

不過，有網民留言指出檸檬茶是「最高糖的飲品」，建議弄雪條給小朋友時可以買細盒飲品，又或先倒出飲一半，然後才將剩下做冰條，少食多滋味。

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小朋友淺嘗便可

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）曾接受TOPick訪問，指出如飲用一包250毫升檸檬茶，差不多等同進食7粒方糖，不建議小朋友飲用檸檬茶，糖分會令小朋友蛀牙外，經常飲用高糖飲品也會影響小朋友的胃口，減少進食蔬菜生果的吸引力，而茶含有咖啡因，或影響小朋友的腦部發展及睡眠質素。Annie建議小朋友最多只能喝幾口檸檬茶，或者加水稀釋，家長可盡量買細包紙包飲品，讓小朋友淺嘗便可。

參考衞生署發出的《學生小食營養指引》，每100毫升飲品的含糖量若超過7.5克，則屬高糖飲品。在此定義下，用來DIY雪條的檸檬茶、芒果汁和朱古力奶皆屬高糖飲品。查看飲品的營養標籤，維他檸檬茶每包250毫升，每100毫升含糖量13.6克，即每包飲品的總含糖量34克；維他芒果汁每包250毫升，每100毫升含糖量11.9克，即每包飲品的總含糖量29.75克；維他朱古力奶每包250毫升，每100毫升含糖量10.3克，即每包飲品的總含糖量25.75克。

根據世界衛生組織建議，每人每天的糖分攝取量，應佔每日熱量攝取的10%以下，若能減至5%，則對健康更好。至於2至3歲小童，每天需攝取約1,200卡路里，即約15克或以下。

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責任編輯︰王明芳