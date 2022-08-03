【首度開腔】前妻終開腔承認離婚兼暗諷搏同情　柳俊江回應：誰挑釁在先？

前無綫新聞主播柳俊江於2020年9月涉嫌於觀塘一間食肆涉襲擊一名男子被捕，因而傳出與結婚10年、與其育有一對子女的太太雷康怡（Florence）分居的消息。

事隔一年後，柳俊江公開新戀情，與香港女子跳高運動員兼模特兒楊文蔚的經理人Grace Mak拍拖，二人經常放閃，更發展至同居的關係。而沉默了兩年的Florence近日終於開腔，在網誌上承認離婚及暗示已有新歡，字裡行間更疑暗諷前夫「博同情又繼續覓食」。

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柳俊江與前妻Florence一直營造出模範夫妻的形象，直到前年爆出他涉嫌襲擊妻子同行的男友人，爆出二人早已有婚姻問題，當時已經達至分居的階段，同年10月柳俊江刪除網上與太太的合照，並發表離婚宣言，默認結束二人的10年婚姻、17年相愛關係。

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直到去年十月，柳俊江公開放閃，宣布與Grace拍拖，更在二人的日常生活照中，見到不少同居的跡象。相戀至今超過一年，柳爺與Grace仍像熱戀中的情人一樣。

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沉默兩年終開腔

一直未有公開發聲的Florence沉默兩年，近日在她的網誌撰文交代近況，除了首度承認已經離婚，還暗示身邊已經有新歡，而她還在文間含沙射影，疑斥責前夫是個「搏同情」的人。

Florence寫道：「無病呻吟的說話我不懂說，亦不懂像別人大做文章，含沙射影塑造自己成新一代王傑『可以笑的話不會哭』博同情又繼續覓食。兩年來我一句都沒有說，大前提是我不想影響孩子生活，大人的世界很複雜，感情是雙方的，我承認各自各都有不足的問題，價值觀不同亦很難繼續相處下去。」

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她提到被視為模範夫妻的過去：「曾幾何時，我以為自己有一份兒在鎂光燈的花花世界下，理應會感到幸福，但事實並非如此。一對有名無實的夫妻，對我來說，惹來再多艷羨的目光，亦無意義。」

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及後她亦承認已經結束了與柳俊江的婚姻，並暗示已有新戀情：「我已正式離婚了，一對仔女都是一直跟著我生活，我每天都要照顧孩子煮飯接送返學放學及兼顧事業，上天對我從來都不差，有兩個聰明乖巧又懂事的孩子陪我玩、有愛錫我的母親幫忙照顧我的孩子、又有個一直愛著我的人告訴我我是值得被愛的。」

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柳俊江回應

在相關報導出來後，柳俊江亦隔空作出回應，他貼出多張練跑時的照片，仿似在講跑步的事宜，但文中似別有意思：「這一次全個運動場都看得清清楚楚，到底是誰是快腳誰是慢腳？是誰挑釁在先？是誰在一眾高手前面班門弄斧？一時之間，未跑夠十隻，柳仔已經扯晒大氣，完全是站不住腳。」