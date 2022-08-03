【消費券】爺爺做完白內障手術　疑姑媽趁機盜用消費券買內衣電器　

▲ 有港人戥爺爺不值，懷疑姑媽趁爺爺做完白內障手術，盜用爺爺的消費券買內衣及電器。

8月7日發放2022年第二階段的消費券，大家又可以用消費券購物。有網民在網上發文，稱其爺爺今年做了白內障手術，第一期的消費券疑被姑媽盜用去買內衣及電器，爺爺還以為「飲茶貴咗所以d錢用得咁快！」

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該名網民在香港討論區發帖，主題為「我懷疑姑媽呃咗阿爺消費券d錢」，他表示爺爺在今年初做完白內障手術，視力不好，其父為爺爺用八達通登記消費券，

早幾日食飯阿爺話佢今年第一期消費券都冇用過，咁快又收到短訊派第二期，問我哋咁樣會唔會冇晒d錢，但明明6月中個陣幫阿爺拍卡睇記錄已經用晒d錢，同阿爺解釋返先知係姑媽之前同阿爺講佢拎張八達通去便利店拍卡可以有coupon……

樓主續指，爺爺隔了兩星期才醒起問姑媽取回張八達通，而爺爺搭車時，八達通仍有款項所以未有理會，不過…

阿爺仲以為飲茶貴咗所以d錢用得咁快，再睇返d記錄見到有人去咗電器舖內衣店買過嘢, 阿爺好日都唔會去行街更加冇必要去內衣店。

樓主懷疑姑媽盜用爺爺的八達通去買東西，餘額剩餘少少，以為可以瞞天過海，

話晒都係自己老豆想拎去買嘢唔可以開心見誠講咩，要去到咁樣呃…今期消費券係咪唔應該俾姑媽拎去拍卡好d？雖然唔係自己錢，但阿爺先係有權決定點樣用d錢…

貼文一出，網民持不同建議給樓主，有些認為做後輩的樓主不要亂出聲，有些卻著樓主直接出撃，「直接問你姑媽，同佢講：亞爺話想用消費券買嘢，唔知剩返幾多錢呢，亞爺話好似未用過，到時睇佢咩反應！」、「呢d野做後輩的真係唔好亂出聲 叫你爸媽搞啦」、「唉，一個老豆一個女，你是後輩，都做唔到D咩」，不過也有網民不值姑媽的行為，直斥「你姑媽好窮㗎？咁都要呃」、「咁都要貪...你姑媽真係親生？」

對於網民的意見，樓主最後跟爸爸商討後，決定新一期的消費券不再經姑媽手，

我阿爸知道咗之後叫阿爺嚟緊個期消費券俾張八達通我哋幫佢用app整，上次d錢應該當冇件事就算，我阿爸阿媽都知，不過唔知佢哋會唔會同阿爺講！

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責任編輯︰王明芳