  • 26°C
香港時間 : 2022803日 (週三) 17:32
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【學校爆疫】學校錄437宗確診個案　5間學校個別班級停課一周

社會 16:44 2022/08/03

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（譚以諾攝）

本港新冠疫情持續，確診個案維持每日數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（3日）下午出席疫情記者會。

3間殘疾院舍及3間安老院舍爆疫：

  • 荃灣定安護老院有限公司，1名院友確診，22名院友需要檢疫
  • 志蓮淨苑治療護理安老院，1名員工確診，3名院友需要檢疫
  • 陽光護理之家，3名院友確診，19名院友需要檢疫
  • 靈實寶琳日間活動中心暨宿舍，1名員工確診，7名院友需要檢疫
  • 保良局薄扶林復康中心，1名員工確診，3名院友需要檢疫
  • 竹園區神召會智逸軒，1名院友確診，3名院友需要檢疫

學校錄437宗確診個案，分別來自330間學校，涉及356名學生和81名教職員，過去7日有228間學校有兩宗以上的確診個案。當局建議5間學校的個別班級停課一周，包括：

香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學2A班，3名學生確診

  • 瑪利諾神父教會學校小學部3D班，3名學生確診
  • 田景邨浸信會呂郭碧鳳幼稚園K1B班，3名學生確診
  • 心怡天地幼稚園一個班別，2名學生確診
  • 福建中學5D班，4名學生確診

此外，8月1日有班級停課的學校中，再有其他班別爆疫，包括：

  • 聖安當小學2C班早前停課；其後2E班陸續有3名學生確診，2個班別暫未找到關聯，2E班將停課一周
  • 明我幼稚園幼D班早前停課；其後中D班再多3名學生確診，中D班將停課一周

【TOPick診症室】學童5大情緒問題嚴重可自殘　精神科醫生拆解求助求醫時機

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【封區檢測】葵涌寧峰苑庭峰閣圍封強檢　屯門景峰花園第一座發現4宗陽性個案【不斷更新】
今日 17:27
【封區檢測】葵涌寧峰苑庭峰閣圍封強檢　屯門景峰花園第一座發現4宗陽性個案【不斷更新】
【新冠肺炎】盧寵茂稱無水晶球預測疫情何時受控　形容專家指病毒夏天消失屬「跌晒眼鏡」
今日 10:28
【新冠肺炎】盧寵茂稱無水晶球預測疫情何時受控　形容專家指病毒夏天消失屬「跌晒眼鏡」
【高官確診】勞福局副局長何啟明快測陽性　最後上班日為8月2日
今日 11:56
【高官確診】勞福局副局長何啟明快測陽性　最後上班日為8月2日
【第五波疫情】新增4547宗確診及4人離世　連續2周確診逾4,000宗【不斷更新】
今日 16:25
【第五波疫情】新增4547宗確診及4人離世　連續2周確診逾4,000宗【不斷更新】

你可能感興趣

【封區檢測】葵涌寧峰苑庭峰閣圍封強檢　屯門景峰花園第一座發現4宗陽性個案【不斷更新】
今日 17:27
【封區檢測】葵涌寧峰苑庭峰閣圍封強檢　屯門景峰花園第一座發現4宗陽性個案【不斷更新】
【新冠肺炎】盧寵茂稱無水晶球預測疫情何時受控　形容專家指病毒夏天消失屬「跌晒眼鏡」
今日 10:28
【新冠肺炎】盧寵茂稱無水晶球預測疫情何時受控　形容專家指病毒夏天消失屬「跌晒眼鏡」
【高官確診】勞福局副局長何啟明快測陽性　最後上班日為8月2日
今日 11:56
【高官確診】勞福局副局長何啟明快測陽性　最後上班日為8月2日
疫情 劉家獻 張竹君 衞生防護中心 衞生署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【MIRROR演唱會】鄭秀文遭反對翻唱《高山低谷》　當眾指責監製Fran9：You are wrong
11:55 2022/08/02
【MIRROR演唱會】鄭秀文遭反對翻唱《高山低谷》　當眾指責監製Fran9：You are wrong
【MIRROR演唱會】李盛林牧師為阿Mo及傷者發禱告信　感謝So Ching一直陪伴李啟言
今日 14:14
【MIRROR演唱會】李盛林牧師為阿Mo及傷者發禱告信　感謝So Ching一直陪伴李啟言
【MIRROR演場會】鏡粉發公開信促涉事公司勿推卸責任　呼籲：讓表演者重獲保障與尊重
15:55 2022/08/02
【MIRROR演場會】鏡粉發公開信促涉事公司勿推卸責任　呼籲：讓表演者重獲保障與尊重