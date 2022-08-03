【學校爆疫】學校錄437宗確診個案　5間學校個別班級停課一周

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（譚以諾攝）

本港新冠疫情持續，確診個案維持每日數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（3日）下午出席疫情記者會。

3間殘疾院舍及3間安老院舍爆疫：

荃灣定安護老院有限公司，1名院友確診，22名院友需要檢疫

志蓮淨苑治療護理安老院，1名員工確診，3名院友需要檢疫

陽光護理之家，3名院友確診，19名院友需要檢疫

靈實寶琳日間活動中心暨宿舍，1名員工確診，7名院友需要檢疫

保良局薄扶林復康中心，1名員工確診，3名院友需要檢疫

竹園區神召會智逸軒，1名院友確診，3名院友需要檢疫

學校錄437宗確診個案，分別來自330間學校，涉及356名學生和81名教職員，過去7日有228間學校有兩宗以上的確診個案。當局建議5間學校的個別班級停課一周，包括：

香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學2A班，3名學生確診

瑪利諾神父教會學校小學部3D班，3名學生確診

田景邨浸信會呂郭碧鳳幼稚園K1B班，3名學生確診

心怡天地幼稚園一個班別，2名學生確診

福建中學5D班，4名學生確診

此外，8月1日有班級停課的學校中，再有其他班別爆疫，包括：

聖安當小學2C班早前停課；其後2E班陸續有3名學生確診，2個班別暫未找到關聯，2E班將停課一周

明我幼稚園幼D班早前停課；其後中D班再多3名學生確診，中D班將停課一周

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記者：黃穎津