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【死亡個案】明起6個月大嬰孩可預約接種　89歲女病人不適未求醫離世

社會 16:37 2022/08/03

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醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（陳靜儀攝）

本港新冠疫情持續，確診個案維持每日數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（3日）下午出席疫情記者會。

今日新增4宗死亡個案，涉3男1女，年齡介乎84至89歲，其中2人住院舍，3人未完成接種3針，其中包括：

  • 89歲女病人，有長期病患，高血壓、糖尿病、曾中風、心率不正，曾患乳癌，已打2針。病人離世前2天已不舒服，包括發燒，但沒有檢測及求醫，直至昨日她昏迷不醒，送往急症室急救，惜最終不治
  • 84歲男長者，其7月14日入明愛醫院，有中風跡象、腦退化、認知障礙
  • 89歲男長者，其7月24日入院，7月25日確診，曾腦內出血做過手術，有服抗病毒藥

劉家獻呼籲如病人不適緊記做檢測，如是長者或長期病患應盡快求醫，因多時驗出確診，會有新冠口服藥可減死亡風險。

劉家獻指由明日起，接種疫苗年齡降至6個月大，家長明起可預約醫管局轄下約50間普通科門診接種疫苗。而接種第4針年齡明起亦下降至50歲。

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記者：黃穎津

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疫情 劉家獻 張竹君 衞生防護中心 衞生署

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