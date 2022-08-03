【死亡個案】明起6個月大嬰孩可預約接種　89歲女病人不適未求醫離世

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（陳靜儀攝）

本港新冠疫情持續，確診個案維持每日數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（3日）下午出席疫情記者會。

今日新增4宗死亡個案，涉3男1女，年齡介乎84至89歲，其中2人住院舍，3人未完成接種3針，其中包括：

89歲女病人，有長期病患，高血壓、糖尿病、曾中風、心率不正，曾患乳癌，已打2針。病人離世前2天已不舒服，包括發燒，但沒有檢測及求醫，直至昨日她昏迷不醒，送往急症室急救，惜最終不治

84歲男長者，其7月14日入明愛醫院，有中風跡象、腦退化、認知障礙

89歲男長者，其7月24日入院，7月25日確診，曾腦內出血做過手術，有服抗病毒藥

劉家獻呼籲如病人不適緊記做檢測，如是長者或長期病患應盡快求醫，因多時驗出確診，會有新冠口服藥可減死亡風險。

劉家獻指由明日起，接種疫苗年齡降至6個月大，家長明起可預約醫管局轄下約50間普通科門診接種疫苗。而接種第4針年齡明起亦下降至50歲。

【TOPick診症室】學童5大情緒問題嚴重可自殘 精神科醫生拆解求助求醫時機

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https：//bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津