【夏日消暑】港男開24度冷氣睡覺被家人趕出門 專家教4式家居無冷氣消暑大法

本港持續天氣酷熱，不少人睡覺會開冷氣，但一名網民近日在網上發文，稱開攝氏24度冷氣睡覺，結果被環保家人大鬧兼趕出門。引起網民熱議。

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近日有港男在網上討論區發文，指自己因為天氣熱，忍不住要開冷氣才可入睡，於是睡前開冷氣，並將溫度調至24度，豈料翌日起床，被家人訓斥，

佢哋瘋狂鬧我，話地球玩完都係因為我，然後話生咗我係家門不幸，將我啲嘢扔晒出門口叫我以後唔好翻去。

他續指，家人一向是環保主義者，若要開冷氣也必要調較至27度，

唔講我以為林超英係我老竇，我真熱得太辛苦先開。

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帖文引起網民熱議，有網民稱，天氣炎熱，開冷氣正常做法；也有網民稱遇到同樣情況，「我阿爸見到一部冷氣機開咗，就會熄一部冷氣機」、「佢哋開冷氣要計時，開夠3個鐘就熄然後開風扇」。另有網民分享如何開住冷氣省電省錢。

天文台前台長林超英過往也分享過如何在家居「無冷氣」消暑度日，並曾在「環保觸覺」以短片形式分享家居設置，傳授「無冷氣」4式，教導市民如何不開冷氣，也能涼快生活：

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責任編輯：羅嘉欣