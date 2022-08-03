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【好人好事】私家車快線上遭白色雜物遮擋視線　正義司機協助拿走雜物

休閒消費 19:04 2022/08/03

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熱心司機幫助扯走阻擋行車視線的雜物。

正所謂馬路零意外，香港人人愛，馬路上司機的拔刀相助，可以說是幫了一大個忙。今日（8月3日）有網民於社交平台分享一則馬路上的好人好事，有私家車在快線被白色雜物遮擋行車視線，其後獲另一司機駛近並把雜物拿走，令私家車脫險！

最新影片

今日（8日），有網民於Facebook群組「車cam L（香港群組）」分享一段「車cam」，片中可見一輛藍色私家車在快線中行駛，前方突然有一堆白色雜物飛過，其後藍色私家車開始慢駛，皆因有雜物遮擋其行車視線。

行車線的另一旁，則有司機駛過，一度駛近藍色私家車，過程雖然危險，但最後仍成功幫藍色私家車的司機拿走白色雜物，令私家車成功脫險。

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影片曝光後，不少網民除了大讚司機很大愛，更大讚片主「好幫忙做個單擋」，幫助司機「守尾門」，網民更稱助人司機為「真漢子」。

不過亦有網民認為情況很危險，一不小心就會發生碰撞，「技術低啲都做唔到」。

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責任編緝：蕭雅文

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