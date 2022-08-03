【Disney+電影】外國首輪影評激讚《鐵血戰士：狩獵追擊》　彪悍原住民對戰外星生物

▲ 《鐵血戰士：狩獵追擊》

經典科幻電影《鐵血戰士》（Predator）系列的最新作《鐵血戰士：狩獵追擊》（Prey）將於8月5日在Disney+獨家上線。

電影由《末世街10號》（10 Cloverfield Lane）導演丹卓登堡（Dan Trachtenberg）執導，並由《極地冰劫》（The Ice Road）的安芭米芬達（Amber Midthunder）主演。影片有4大重點：

1.追溯鐵血戰士血腥背景

《鐵血戰士》首集始於1987年，當中最吸引眼球的除了男主角阿諾舒華辛力加(Arnold Schwarzenegger)之外，劇情更是顛覆想像，並成功創造出恐懼的代表 - 鐵血戰士。

《鐵血戰士：狩獵追擊》作為《鐵血戰士》的前傳，將會帶領觀眾回到300年前，探索鐵血戰士與人類之間戰爭的起源，回到史無前例的高等敵人首次入侵地球的經歷，以駭人形象現身人類眼前。

彪悍原住民對戰高科技外星高等生物鐵血戰士，逐漸演變成殘忍的獵殺，找回最初狩獵刺激。

2.挑戰觀眾恐懼極限

首輪影評出爐被譽為「歷來最出色的《鐵血戰士》」、「娛樂十足，廝殺場面過癮」。

導演丹卓登堡擅長營造氣氛，曾經執導末世災難作品《末世街10號》廣受好評。今次花費4年籌備的《鐵血戰士：狩獵追擊》同樣繼承他過往一貫懸疑感十足的作品風格。

而《鐵血戰士》與丹卓登堡亦甚有淵源，原來他是原版電影的忠實粉絲，並一直把阿諾舒華辛力加視為自己的英雄，期望藉此作品致敬阿諾。

3.視覺特效逼真

《鐵血戰士：狩獵追擊》的特效是由曾憑《飛越長生》（Death Becomes Her）獲奧斯卡最佳視覺效果獎的著名視覺效果工作室ADI操刀，過去ADI亦曾經負責《異形3》（Alien 3）及《星河戰隊》（Starship Troopers）的特效，並多次獲得奧斯卡提名。

為求原始感，丹卓登堡表示今次特意為生而狩獵的鐵血戰士設計新的外觀和裝備是「充滿威脅性的嶄新終極戰士造型，感覺更為野蠻和兇猛。」除特效化妝外，電影裡的視覺特效同樣逼真和吸睛，掲開這場火藥味與血腥味十足的殺戮序幕。

4.重現北美原住民科曼奇民族生活

今次是《鐵血戰士》系列首套以女性為主要敘事者的作品，也把故事拉回18世紀初北美原住民科曼奇族群。

電影當中有大量打鬥場面，一眾演員在開拍前苦練體能，除了學習使用武器之外，還有生火技能。

不過他們皆表示拍攝過程最辛苦的並非操練體能，而是要在泥漿中打滾，安芭米芬達更指這次經驗絕對令她永生難忘︰「我一輩子都忘不掉那種味道，它會永遠在我的鼻子裡！」她的落力演出更獲讚賞，被盛讚在電影中看到她的巨大突破。

而擁有科曼奇血統的製片人Jhane Meyers則表示電影幾乎還原歷史真實性，重現電影中的部落樣貌。

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