【欺詐按揭】涉訛稱購入物業自住騙按揭　高級消防隊長被控欺詐轉介區院處理

▲ 涉案高級消防[隊長涉欺騙按揭貸款，今於東區裁判法院提堂。資料圖片

高級消防隊長涉訛稱購買物業自住，以欺詐1間銀行及香港按證保險有限公司批出80%按揭貸款約780萬元。涉案高級消防隊長早前被廉署落案起訴2項欺詐罪，案件今（3日）於東區裁判法院提堂。控方申請將案轉介至區域法院處理，押後至8月23日在區域法院提堂，被告保釋候訊。



被告許智豐（38歲），報稱高級消防隊長，被控兩項欺詐罪，控罪指他於2020年4月16日至7月8日藉作欺騙，即在按揭貸款申請中，向中國工商銀行（亞洲）有限公司虛假地表示，他在完成購買太子道東「譽．港灣」1單位後會佔用該物業，意圖詐騙而使工銀亞洲批准上述按揭貸款申請，批出一筆逾779萬元貸款，導致被告獲得利益，或導致工銀亞洲蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。



另1項欺詐罪指被告於同時間，即在按揭保險計劃，向香港按證保險有限公司虛假地表示，他會入住上述單位，意圖詐騙而誘使按證保險公司批准上述按揭貸款保險申請，導致被告獲得利益，或導致香港按證保險有限公司蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

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記者：林育慧