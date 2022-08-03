【佩洛西訪台】港府召開高層會議　李家超：強烈譴責佩洛西惡意抹黑香港民主自由

▲ 特首李家超今日在特首辦主持會議，強調特區政府會全力支持和配合中央政府，採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整。（李家超Facebook）

美國眾議院議長佩洛西訪問台灣。在香港，特首李家超今日在特首辦主持會議，強調特區政府會全力支持和配合中央政府，採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整。

李家超在會上批評，佩洛西竄訪台灣，嚴重違反「一個中國」原則，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定。他說，台灣和香港特別行政區，都是中華人民共和國不可分離的一部分。

他又形容，佩洛西竄訪台灣，是以台灣問題不斷挑戰中國主權，粗暴干涉中國內政，公然挑釁「一個中國」原則，將2,000多萬台灣人當作賭注，蔑視台灣人民福祉，以搏取自我政治利益的自私行為。

李家超又引述傳媒報道，批評佩洛西在訪問台灣期間，無視「一國兩制」在香港成功實踐，惡意批評香港的民主和自由，形容是不符事實的抹黑和霸凌行為，對此堅決反對和強烈譴責。

他強調，特區政府「反台獨」意志堅定、立場清晰，特區政府對任何外部勢力干預中國內部事務，予以堅決反對，會全力支持和配合中央政府採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整，重申在這方面要努力工作。

出席會議的官員包括政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波及律政司司長林定國等。

此外，政務司司長、財政司司長、律政司司長、保安局亦分別發聲明表示，堅決反對並譴責佩洛西竄訪台灣。

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責任編輯：胡偉明