【超市大搜查】避開影響兒童專注力人造色素　41款不含邪惡色素紙包飲品名單

▲ 避開影響兒童專注力人造色素，41款不含邪惡色素紙包飲品名單。

很多小朋友都喜歡喝紙包飲品，不過家長們要留意飲品成分。英國曾有研究指出，兒童攝取過多人造色素或導致專注力不足及過度活躍症（ADHD）。TOPick檢視了市面常見紙包飲品，整理出41款不含邪惡色素飲品名單。

據食安中心資料顯示，英國食品標準局曾委託大學進行食用人工色素對兒童發育影響的研究，總結出6種需關注的人造色素：

名稱 國際編碼系統編號 誘惑紅AC 129 淡紅 122 麗春紅4R 124 喹啉黃 104 日落黃FCF 110 檸檬黃 102

TOPick檢視市面43款紙包飲品，根據配料表所示，發現有41款不含以上6種人造色素。當中有部分含有其它色素，如150d（醬色IV Caramel IV）、160a（胡蘿蔔素類 Carotenes）。

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台灣消基會曾提醒，由於人工色素對於學齡中兒童會造成注意力不集中與過度活躍的問題，檸檬黃、日落黃及誘惑紅AC在挪威等歐洲國家已被禁用，而麗春紅4R亦在美國被禁用，而在台灣，淡紅被環保署列為第4類毒化物，僅能在工業上使用。

雖然目前未能證明人工色素直接影響兒童活躍程度及智商，但英國在2008年已呼籲食品生產商停用該6種人工食用色素，而歐盟國家在2010年7月開始，亦規定出售的食物如含該6種人工色素，必須列明「可能對兒童的行為及專注力有不良影響」的字句。

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責任編輯：沈佩珊