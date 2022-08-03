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【快速測試】3區污水呈陽性當局派約26萬快測包　涉荃灣珀麗灣、深水埗碧海藍天等

社會 17:31 2022/08/03

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

3區污水呈陽性當局派約26萬快測包，涉荃灣珀麗灣、深水埗碧海藍天等。（資料圖片）

政府今日（３日）表示，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約26萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

  • 離島區 — 裕泰苑、逸東（一）邨及逸東（二）邨
  • 深水埗區 — 凱樂苑、碧海藍天、一號．西九龍、海盈邨及海麗邨
  • 荃灣區 — 珀麗灣

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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記者：黃穎津

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