【加工陷阱】研究揭每日多攝取20%卡路里超加工食品　認知能力比常人下降快6到10年

▲ 研究揭每日多攝取20%卡路里超加工食品，認知能力會比常人下降快6到10年。

都市人熱衷於美食，熱狗、冰淇淋、油炸小吃、芝士奶油更是不少人至愛。惟外國有研究指出，高糖、高鹽、高脂肪食物會加劇全身的炎症，令食用者罹患癡呆症風險大增。市民享受美食時，小心愈食愈呆！

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2022年阿茲海默症協會國際會議(Alzheimer's Association International Conference)發表的新研究指出，每天食用超過每日卡路里攝取量20%的超加工食品，可能導致認知能力衰退。根據研究，與食用最少量超加工食品的人群相比，食用最多的男性與女性整體認知能力下降速率快28%，執行功能下降速率快25%。而上週英國研究發現，每日攝取超加工食品的量每增加10%，英國人患癡呆症的風險就會大增25%。

哈佛醫學院(Harvard Medical School)神經學教授坦齊(Rudy Tanzi)表示新的研究結果相當引人注目，又指超加工食品通常含高糖、高鹽、高脂肪，會加劇全身的炎症，威脅身體與大腦健康。另一方面，他又指植物纖維對於保持腸道健康與腦部平衡有重要作用，如阿茲海默症的發生，但近年加工食物卻有取代了高植物纖維食物的趨勢。

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何謂「超加工食品」？

加工食物是指加入油、糖、鹽等材料，加上醃製、發酵等程序，延長食用日期，如芝士、煙肉、煙燻魚和啤酒等。

「超加工食品」是指預製即食或須加熱食用的食品，加入油鹽糖、乳糖、麩質、香料、色素、穩定劑和抗氧化劑等添加劑。

本港註冊營養師陳國賓（Leslie）曾受訪表示，「超加工食品」不是一個新概念，因市面推出愈來愈多加工食品，令大眾更易接觸這些不健康食品。他解釋，由於生活忙碌，不少人選擇外出用膳，但實質不少食肆如快餐店，甚至是標榜健康飲食的素食餐廳，製作食物時亦會使用到加工食品，所以在餐桌享用的食物其實已變成「加工再加工的食品」，令其攝取加工食品的數量大大增加。

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責任編輯：羅嘉欣