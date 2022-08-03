  • 27°C
香港時間 : 2022803日 (週三) 18:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【仲夏夜之韻】林欣彤鼓勵《聲夢》後輩　陳國峰為王梓軒撐場感動

娛樂 17:39 2022/08/03

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

潘靜文、張馳豪、林智樂、謝東閔、周志文捧場。

《仲夏夜之韻》音樂會第二晚演出，一眾昔日「巨聲」戰友謝東閔、周志文以及「聲夢」後輩潘靜文、張馳豪、林智樂撐場。林欣彤與陳國峰當年在《巨聲2》一路殺進總決賽，林欣彤以過來人身份在舞台上鼓勵「聲夢」後輩，請觀眾掌聲支持默默耕耘的新人。

第二晚演出陳國峰更見輕鬆，盡顯高音金嗓子演繹各首高難度歌曲。他為音樂會苦練色士風吹奏偶像郭富城金曲《我為何讓你走》，讓觀眾感受他對舞台的熱誠。

林欣彤盡顯「巨肺」實力，演繹《時間》，《盡力呼吸》，《我用所有報答愛》高難度歌曲遊刃有餘，繞樑三日。

Mag騷實力。

是晚嘉賓有陳國峰老友鬼鬼兄弟幫的王梓軒（Jonathan），原來王梓軒曾於《巨聲2》任客席聲樂導師，多年前便認識林欣彤及陳國峰。

王梓軒登台後，陳國峰一直在後台守著沒有回休息室。一直傾聽王梓軒分享友情點滴時，感性的陳國峰突然衝出到台上給好兄弟大大的擁抱，場面既溫馨又歡樂。

陳國峰吹色士風。

第二晚繼續表演的樂壇新人敖可凝 Smiley，在台上分享自己中學時勇敢與病魔對抗的故事，獲得全場眾觀掌聲支持，演唱《你是你本身的傳奇》更勝第一晚。

音樂會尾聲林欣彤和陳國峰再次答謝贊助方，主辦方以及香港業餘管弦樂團所有樂手演出，團長蘇潔明的邀請，才可以有這次三方的合作。

完美結束。

最後在Encore部份為觀眾帶來《愛是永恒》，讓音樂會劃上美麗的句號。

最新影片：

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【聲夢人氣王】「Gi炎粉」準備應援車為炎明熹造勢　Gigi突襲現場與粉絲合照
今日 11:25
【聲夢人氣王】「Gi炎粉」準備應援車為炎明熹造勢　Gigi突襲現場與粉絲合照
【MIRROR演唱會】鄭秀文遭反對翻唱《高山低谷》　當眾指責監製Fran9：You are wrong
11:55 2022/08/02
【MIRROR演唱會】鄭秀文遭反對翻唱《高山低谷》　當眾指責監製Fran9：You are wrong
【痞子殿下】JW初出道不露面超神秘　王灝兒多線發展逐漸入屋
12:18 2022/08/02
【痞子殿下】JW初出道不露面超神秘　王灝兒多線發展逐漸入屋

你可能感興趣

【聲夢人氣王】「Gi炎粉」準備應援車為炎明熹造勢　Gigi突襲現場與粉絲合照
今日 11:25
【聲夢人氣王】「Gi炎粉」準備應援車為炎明熹造勢　Gigi突襲現場與粉絲合照
【MIRROR演唱會】鄭秀文遭反對翻唱《高山低谷》　當眾指責監製Fran9：You are wrong
11:55 2022/08/02
【MIRROR演唱會】鄭秀文遭反對翻唱《高山低谷》　當眾指責監製Fran9：You are wrong
【痞子殿下】JW初出道不露面超神秘　王灝兒多線發展逐漸入屋
12:18 2022/08/02
【痞子殿下】JW初出道不露面超神秘　王灝兒多線發展逐漸入屋
林欣彤 陳國峰 潘靜文 張馳豪 林智樂 周志文 謝東閔 王梓軒 歌手

最高瀏覽

【MIRROR演唱會】鄭秀文遭反對翻唱《高山低谷》　當眾指責監製Fran9：You are wrong
11:55 2022/08/02
【MIRROR演唱會】鄭秀文遭反對翻唱《高山低谷》　當眾指責監製Fran9：You are wrong
【MIRROR演唱會】李盛林牧師為阿Mo及傷者發禱告信　感謝So Ching一直陪伴李啟言
今日 14:14
【MIRROR演唱會】李盛林牧師為阿Mo及傷者發禱告信　感謝So Ching一直陪伴李啟言
【MIRROR演場會】鏡粉發公開信促涉事公司勿推卸責任　呼籲：讓表演者重獲保障與尊重
15:55 2022/08/02
【MIRROR演場會】鏡粉發公開信促涉事公司勿推卸責任　呼籲：讓表演者重獲保障與尊重