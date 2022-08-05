  • 26°C
香港時間 : 2022805日 (週五) 17:32
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【民主派初選案】林定國：初選案被批評長期未開審是合理關注　承諾會處理

政治 15:54 2022/08/05

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

律政司司長林定國。（資料圖片）

民主派初選案至今未開審，多名被告還押近一年半，律政司長林定國表示，有聲音批評初選案長期未開審，是合理關注，承諾會盡力處理問題，形容原則上「遲來的公義並非公義」。

林定國接受報章訪問時表示，近年檢控人員的工作量大增，而案件進度亦視乎法官空檔和辯方律師提出翻譯和披露文件等程序，指涉及《港區國安法》案件的候審時間並非特別長。林定國稱，律政司已外聘律師協助工作，會與辯方律師及司法機構商討加快流程，法庭亦已更主動管理案件，不過，他指出，要解決問題並不如外界所想容易。

《基本法23條》立法方面，林定國表示，政府正審慎處理，確保立法可堵塞所有國家安全漏洞的同時，亦平衡市民的表達自由。不過，他未有回應23條立法，會否如《港區國安法》，將特殊案例交由國安公署處理，僅稱當局仍在考慮當中。

訪問中，林定國提到，自己決定出任律政司司長，是因為他視香港為家，希望貢獻香港，指即使被西方國家制裁，也是意料之中，自己不在乎，亦沒海外資產。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君

相關文章

【重要講話】林定國與同事分享個人感想　律政司將舉辦活動了解重要講話內容
20:15 2022/07/12
【重要講話】林定國與同事分享個人感想　律政司將舉辦活動了解重要講話內容
【港區國安法】林定國料《基本法》23條保釋門檻嚴格　轟美國擬制裁本港檢控官：猶如《多啦A夢》胖虎橫蠻無理
16:57 2022/07/17
【港區國安法】林定國料《基本法》23條保釋門檻嚴格　轟美國擬制裁本港檢控官：猶如《多啦A夢》胖虎橫蠻無理
【消委會】陳錦榮獲任消委會主席　接替律政司司長林定國即日起生效
17:25 2022/07/18
【消委會】陳錦榮獲任消委會主席　接替律政司司長林定國即日起生效
【律政司】林定國：將制訂短期計劃取代KPI　23條立法未有時間表
15:17 2022/07/20
【律政司】林定國：將制訂短期計劃取代KPI　23條立法未有時間表

你可能感興趣

【重要講話】林定國與同事分享個人感想　律政司將舉辦活動了解重要講話內容
20:15 2022/07/12
【重要講話】林定國與同事分享個人感想　律政司將舉辦活動了解重要講話內容
【港區國安法】林定國料《基本法》23條保釋門檻嚴格　轟美國擬制裁本港檢控官：猶如《多啦A夢》胖虎橫蠻無理
16:57 2022/07/17
【港區國安法】林定國料《基本法》23條保釋門檻嚴格　轟美國擬制裁本港檢控官：猶如《多啦A夢》胖虎橫蠻無理
【消委會】陳錦榮獲任消委會主席　接替律政司司長林定國即日起生效
17:25 2022/07/18
【消委會】陳錦榮獲任消委會主席　接替律政司司長林定國即日起生效
港區國安法 公民黨 民主黨 林定國 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食物安全】Häagen-Dazs 2款雪糕或含禁用除害劑　食安中心下令回收籲市民勿食用
19:53 2022/08/04
【食物安全】Häagen-Dazs 2款雪糕或含禁用除害劑　食安中心下令回收籲市民勿食用
【夫妻關係】33°C帶1歲B女行山中暑兼確診　港媽感絕望︰老公話我無用
13:44 2022/08/04
【夫妻關係】33°C帶1歲B女行山中暑兼確診　港媽感絕望︰老公話我無用
【瘧疾個案】消息：30多名非洲抵港人士感染瘧疾　疑同屬非洲一間中國公司
17:34 2022/08/04
【瘧疾個案】消息：30多名非洲抵港人士感染瘧疾　疑同屬非洲一間中國公司