【民主派初選案】林定國：初選案被批評長期未開審是合理關注　承諾會處理

▲ 律政司司長林定國。（資料圖片）

民主派初選案至今未開審，多名被告還押近一年半，律政司長林定國表示，有聲音批評初選案長期未開審，是合理關注，承諾會盡力處理問題，形容原則上「遲來的公義並非公義」。

林定國接受報章訪問時表示，近年檢控人員的工作量大增，而案件進度亦視乎法官空檔和辯方律師提出翻譯和披露文件等程序，指涉及《港區國安法》案件的候審時間並非特別長。林定國稱，律政司已外聘律師協助工作，會與辯方律師及司法機構商討加快流程，法庭亦已更主動管理案件，不過，他指出，要解決問題並不如外界所想容易。

《基本法23條》立法方面，林定國表示，政府正審慎處理，確保立法可堵塞所有國家安全漏洞的同時，亦平衡市民的表達自由。不過，他未有回應23條立法，會否如《港區國安法》，將特殊案例交由國安公署處理，僅稱當局仍在考慮當中。

訪問中，林定國提到，自己決定出任律政司司長，是因為他視香港為家，希望貢獻香港，指即使被西方國家制裁，也是意料之中，自己不在乎，亦沒海外資產。

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責任編輯：林曉君