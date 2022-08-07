【開心速遞】樊亦敏成功搣甩40磅　「三太」分享修身心得：健康是長線投資

▲ 「三太」樊亦敏成功瘦身，索糠回歸！

樊亦敏憑演《愛‧回家之開心速遞》「三太」白天娥一角成功入屋，深受觀眾愛戴，而近日樊亦敏花一年時間成功瘦身40磅，「三太」索爆回歸，成功搣甩「肥娥」稱號！

瘦身成功回春的樊亦敏，更獲網民讚可以「再選港姐」。她接受TOPick專訪，分享其瘦身貼士謂，減肥純粹以健康為出發點，奉勸別盲目跟隨瘦身餐單，因只會令體重反彈：「一個人夠愛惜自已才減肥成功，因為他們會聆聽身體的需要！」

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【減肥大作戰】「三太」修身成功瘦兩個碼 50歲樊亦敏不靠運動公開3招減肥心得

食類回醇致水腫

眼前的樊亦敏比之前瘦了一個碼，她成功由71KG減至53KG，原來去年「入五」後樊亦敏立定決心減肥，結果願望成真。

由於本身有杏仁過敏症和患哮喘的原因，她謂其身型易腫又易肥：「因為氣管較弱，所以曾經患嚴重哮喘，加上身體易過敏，要長時間服食大劑量類回醇，而副作用是令人水腫、有moon face以及生好多骨刺，血液循環差以致體內累積很多廢物，某時候又要食消炎藥，搞到整個身子亂了。」

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豁達面對問題

樊亦敏謂拍攝《金宵大廈2》時體重達癲峰，連拍檔黃子雄也取笑她，樊亦敏說：「我們劇中演夫婦，都會有一些『床上戲』，他就笑說：『媽咪如果瞓落來的話，張床會側埋一邊』我心想豈由此理，但又無法反駁，因為我的確是肥，都覺得需要健康一點。」

縱然身型成笑柄，樊亦敏卻沒有不開心：「事實上我是這種身型，360度沒死角圓碌碌，那刻狀況是這樣，沒甚麼好嬲。」

▲ 拍攝《金宵2》時，體重達71Kg。（取自instagram）

循序漸進改變飲食習慣

其後樊亦敏在《愛‧回家之開心速遞》的同劇演員陳浚霆鼓勵下，為健康著想決心減肥。

從前穿欣宜尺碼戲服的她，現在可穿馮盈盈的細碼衫，她說：「去年5月我開始留意身體出了甚麼問題，要好好『聆聽』一下，除食杏仁過敏外，會否對其他食物過敏？數據就最準確，所以去了做一些測試，從飲食方面著手，避免吃錯東西令身體不斷發炎。」

奉行少鹽少油飲食外，她努力戒走會令自己過敏的糖及麩質：「本身很愛甜食，所以並非一下子戒掉，以前吃一碗紅豆沙，現在就吃三分二碗，再之後只吃一半。」

她續說：「某些人食完麵包會覺得肚脤脤，可能是對麩質敏感，所以我只能少許麵包。」

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減肥不可亂來

不少女士跟隨坊間減肥餐單去瘦身，樊亦敏認為先要了解自己身體狀況，她說：「首先你將健康放在第幾位？某些人寧願用錢打牌，也不會用來做檢查，自覺跟一兩個方法減肥便可，但其實健康是長線投資。」

減肥不可亂來，樊亦敏說有季節性之分，她說：「冬天和夏天的減肥不一樣，譬如夏天時我偏熱，可以食西芹等寒淙食物減肥，但冬天時身子屬寒，若再吃西芹和飲綠荼，難以瘦之餘反而會肥胖，那些是『虛肥』，積聚太多氣而水腫。」

很多減肥人士戒吃澱粉質，但樊亦敏認為「飯氣」很重要，減磅期間至少要吃半碗飯。「吃適量的飯是需要，如果靠不吃飯來減肥，人會老得很快。因為有能量才可燃燒脂肪，加上中國人經常說血氣要好，你無米氣是不可以，尤其冬天傷到元氣會很差。」

▲ 樊亦敏謂瘦身前，要穿欣宜尺碼的戲服。（被訪者提供）

學懂「聆聽」身體

要成功瘦身，樊亦敏謂先要學懂「聆聽」身體，要了解自己的身體狀況，「每日花五分鐘觀察下自己，譬如食完某些食物特別攰，甚或感覺唔舒服，這些食物就根本不合適你吃。你要夠愛惜自己才可以減到肥，你才肯花時間去聆聽身體的狀態。」

不少人在減肥路上經歷停滯期，而樊亦敏同樣遇過這難關，她說：「每減了10磅體重沒有再下調，自然令人感氣餒，但千萬別灰心，忍受兩至三星期體重就會下調，繼續做應該做的，記著要多飲水，有些人說飲水多會水腫，其實飲得不夠才會這樣。」

樊亦敏建議大家將目標磅數訂高一點，有助堅持下去：「譬如現在我想多減10磅，訂下目標減到105磅，但其實目標只是108磅左右，可能帶點阿Q精神，呃下呃下就可以達標，堅持是很簡單，不需要每天計著食量，靠自己調節便可。」

▲ （曾嘉文攝）

飯後行30分鐘

根據個人體重和年齡作計算，當體內脂肪量差不多達標時，樊亦敏會配合適量運動來瘦身，當中包括步行。

她詳細地說：「大家別看少行路，每天飯後行路30分鐘會很見效，大家先別貪心，別買齊裝備在街上跑步，以70kg的我來說好易傷及舊患，所以我揀最簡單的方法，用放鬆心情去行路，喜歡的話就多行一點，愈迫自己反愈不想做。」

此外，樊亦敏愛上近年大熱的普拉提（Pilates）運動，她說：「可以伸展肌肉和筋骨，好的導師更可助你修復關節錯位，改善血液循環。」

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▲ 樊亦敏於1991年參加港姐選舉。

減得太多會皮膚鬆弛

搣甩40磅肥肉的樊亦敏成功「回春」，被指重回選港姐時的顏值巔峰，她說：「當時只得103磅，條腰22吋，那時候是比較瘦，但是因為年齡問題，不可以再追求不切實際的體重目標，要保持一個合符年紀、身高的體重，減得太犀利令皮膚鬆弛。」

說到TVB有意舉辦「港姐華姐再競選」，邀請歷屆港姐、華姐三甲不入的女藝人可以「重賽」，問樊亦敏可有興趣參選？她說：「再選不到咪好肉酸？其實三太已經覺得自己好靚㗎啦。」

▲ 18歲時，樊亦敏拍的檸檬茶廣告成經典。

選港姐學談吐

當年以20歲之齡參選港姐，更奪得「最上鏡小姐」獎項，樊亦敏說當年佳麗們為參選而節食，但她反而變「飯桶」：「我是唯一的『食物焚化爐』，經常問佳麗會否吃剩一半飯盒?就叫她讓我吃，因為我很喜歡吃東西，食量好驚人。」

年少時不懂打扮，樊亦敏更鬧出笑話：「因為我不懂卸妝，我塗了紫色眼影，捽到眼皮皺晒都依然有一撻印。」除學著高跟鞋外，樊亦敏亦學懂談吐，她說：「我說話無尾音又好倔，結果被保母鬧，因為會比人感覺難相處。」

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憶當年選美事

當年樊亦敏與何婉盈和周嘉玲比較熟稔，而蔡少芬亦令她留下深刻印象：「她說起初覺得我沒有禮貌，在飛機上跟我說話，我卻沒理會，後來她知道何解，因為我睡覺是擘大眼。」

樊亦敏解釋：「因為在陌生地方，睡覺時雙眼會半開合，明知我沒反應，但她坐長途機仍不停跟人家說話，你話幾長氣。（蔡少芬好健談？）她當時好鵪鶉㗎，現在才多說話。」

問到若現在20歲可會考慮選港姐？樊亦敏謂依然揀選美路：「想去見識下，當年讀完書就去選港姐，甚麼也沒接觸過，感覺好新鮮，在短時間內有一個很好的體驗。」她續說：「以前不知道不同衣著配襯不同款式內衣，又要穿打底褲，令我明白做女人是那麼煩。」

不過時代變遷，現今佳麗要面對網民苛刻批評，對此樊亦敏說：「這些就是學習，要有心理準備去面對這些事，如果心理上承受不到，就別去做。人家說甚麼其實不需理會，這就是你，要懂得愛惜和欣賞自己，人才會開心。」

▲ 成功「回春」的樊亦敏很風騷！（曾嘉文攝）

變得又索又靚，笑問樊亦敏是否追求者多了，她謂對愛情抱隨緣態度：「首先要愛自己，有健康和事業才有愛情，年紀漸大都想有個伴，但都要擁有自己喜愛的事業，我很享受拍劇帶來的開心，尤其角色成功如『三太』，大家見到我又很開心。」

她笑說：「小朋友都認得我，相信我的演藝事業可以行好耐。」

▲ 樊亦敏分享其瘦身秘方。（曾嘉文攝）

樊亦敏謂不會為搵個伴而降低要求，她說：「我自己一個也可以，人出世時也獨自一人，即使有個伴，伴侶可能比你早離開，所以要抱持一個心態，就是獨身也過活得好好，這才可跟伴侶好好相處，否則會給予對方壓力，而我亦享受獨處時靜靜思考下。」

入行多年才遇上「三太」這角色，樊亦敏不覺得是「遲來的春天」：「對我而言，演員是沒分早晚，每個角色我都好努力去演。」只要肯努力，每個人都可追回「春天」。

場地提供：PHENOMENON WINE·DINE ( The ONE)

記者：游艾維