【癌症治療】中大以同位素配合化療治療肝內膽管癌　助患者縮細腫瘤延長壽命

▲ 中大醫學院腫瘤學系教授陳林（左）、中大影像及介入放射學系教授余俊豪（右）。（郭詩詩攝）

本港每年有約數百宗膽管癌新症，雖然並不常見惟逾8成患者確診時，因癌細胞已擴散至其他器官而不宜做手術，只可靠化療治療。中大醫學院主導的一項多中心臨床研究顯示，如患者在接受化療前，以同位素「釔90」進行體內放射治療（SIRT），總存活期中位數可由約一年增至21.6個月。

一名患慢性乙肝的70歲伯伯在2020年4月，發現肝臟右葉有3.4厘米大的腫瘤，確診為肝內膽管癌，由於腫瘤位於肝臟中間，外科醫生認為不適合接受手術，原只可以化療作為一線治療方案，惟後來接受了SIRT治療再配合化療，腫瘤縮小近一半，現病情穩定可以如常生活。

中大醫學院腫瘤學系教授陳林表示，超過8成肝內膽管癌患者確診時，病情已屆晚期或出現細胞轉移，不宜做手術，他們一般只可靠化療治療作一線治療，總存活期中位數為11.7個月，但若果患者在接受化療前，先用Y90進行SIRT，其總存活期中位數可延至21.6個月。

有關研究在2014年至2020年間進行，研究人員在24名參加者中體內，放入含有B幅射的放射性物質同位素Y90，經動脈注射到肝臟腫瘤，或透過血液流動至其他擴散的位置，殺死腫瘤。

中大影像及介入放射學系教授余俊豪指出，參加者在注射Y90後，需要休息約一個月再接受化療治療，並需每一至兩周到院內覆診，檢查肝功能、抽血、進行電腦掃瞄等。研究結果發現，有25%患者的腫瘤縮小約30%、75%患者病情受控，雖然治療會為患者帶來嘔吐、疲勞、腹脹等副作用，但僅有少於10%患者出現中度至嚴重程度，有關情況其後亦逐漸復元。

有關研究由中大醫學院主導，與泰國曼谷朱拉蓬醫院、新加坡國家癌症中心以及新加坡國立大學癌症研究所合作，團隊形容新療法為患者提供一項具潛力的新治療選擇，至於有關療程所需費用，即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩